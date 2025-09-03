FCSB l-a scos de pe lista UEFA! Decizia luată de formația „roș-albastră”

Echipa bucureșteană s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce s-a impus cu 3-0 (5-2 la general) în duelul cu Aberdeen.



Jucătorul sacrificat de FCSB pentru lista UEFA



FCSB a trimis lista UEFA pentru faza ligii și a exclus doi fotbaliști care s-au aflat în lotul campioanei României pe parcursul preliminariilor.

Dacă în cazul lui Vlad Chiricheș, el a fost exclus pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam, Stoian este celălalt jucător exclus de pe lista UEFA, conform golazo.ro.

Tânărul atacant pe care FCSB nu s-a bazat în faza preliminariilor a fost scos de pe lista UEFA pentru a-l putea trece pe Joyskim Dawa.

Cu toate că fundașul camerunez este accidentat și nu va putea evolua în primele meciuri, „roș-albaștrii” au preferat să îi păstreze locul pe listă.

Atacantul de 17 ani are opt partide jucate în tricoul FCSB-ului și a reușit două goluri.

