FCSB l-a scos de pe lista UEFA! Decizia luată de formația „roș-albastră”

FCSB a trimis lista UEFA și a scos anumiți jucători care s-au aflat în lot în preliminariile din acesta vară.

Echipa bucureșteană s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce s-a impus cu 3-0 (5-2 la general) în duelul cu Aberdeen.

Jucătorul sacrificat de FCSB pentru lista UEFA

FCSB a trimis lista UEFA pentru faza ligii și a exclus doi fotbaliști care s-au aflat în lotul campioanei României pe parcursul preliminariilor.

Dacă în cazul lui Vlad Chiricheș, el a fost exclus pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam, Stoian este celălalt jucător exclus de pe lista UEFA, conform golazo.ro.

Tânărul atacant pe care FCSB nu s-a bazat în faza preliminariilor a fost scos de pe lista UEFA pentru a-l putea trece pe Joyskim Dawa.

Cu toate că fundașul camerunez este accidentat și nu va putea evolua în primele meciuri, „roș-albaștrii” au preferat să îi păstreze locul pe listă.

Atacantul de 17 ani are opt partide jucate în tricoul FCSB-ului și a reușit două goluri.

Așa arată lista UEFA trimisă de FCSB 

  • Portari: Târnovanu, Zima, M. Udrea
  • Fundași: Crețu, Pantea, Graovac, Ngezana, Dawa, M. Popescu, Radunovic, Kiki
  • Mijlocași: Șut, Lixandru, Olaru, Cisotti, B. Alhassan, Miculescu, Oct. Popescu, Politic, Edjouma
  • Atacanți: Bîrligea, Fl. Tănase, Thiam, Alibec

FCSB se pregătește de un adevărat maraton european, cu adversari de calibru precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

