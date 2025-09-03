Gigi Becali a pus pe lista de achiziții un fundaș central din Bundesliga, după ce Mihai Popescu a intrat în dizgrația patronului.



Potrivit iamsport.ro, campioana României a trimis o ofertă de 1 milion de euro pentru Hrvoje Smolcic, fundaș central croat de 25 de ani legitimat la Eintracht Frankfurt.



Becali pune la bătaie un milion de euro pentru Hrvoje Smolcic



Smolcic a fost transferat de Eintracht Frankfurt în 2022, de la Rijeka, pentru 2,5 milioane de euro și a strâns 32 de meciuri în Bundesliga. În sezonul trecut a fost împrumutat la LASK Linz, unde a evoluat și împotriva FCSB-ului în play-off-ul Europa League.



Totuși, transferul său ridică semne de întrebare din cauza problemelor medicale. Vara trecută, Anderlecht a renunțat la el după ce nu a trecut vizita medicală, iar LASK nu a activat opțiunea de cumpărare din același motiv.



În prezent, Smolcic este cotat la 2 milioane de euro pe Transfermarkt, însă Frankfurt pare dispusă să-l lase să plece pentru jumătate din sumă.



Hrvoje Smolcic, în cifre



În vârstă de 25 de ani, Hrvoje Smolcic se poate lăuda cu:



85 meciuri, 2 goluri și 4 assist-uri pentru HNK Riejka

33 meciuri, 3 goluri și un assist pentru LASK Linz

32 meciuri și 2 goluri pentru Frankfurt

4 meciuri pentru echipa U19 de la Riejka



Fundașul are un frate geamăn care evoluează în Serie A



Născut la Gospic pe 17 august 2000, Hrvoje are un frate geamăn, pe numele său Ivan Smolcic.



Ivan evoluează pe postul de fundaș dreapta la ambițioasa Como din Italia, formație ce anul trecut a promovat în Serie A și a terminat pe un respectabil loc 10, cu 49 puncte.



Spre deosebire de Hrvoje, care a fost convocat doar la naționalele de juniori ale Croației, Ivan, cotat la 1,8 milioane de euro, a prins convocarea la naționala mare pentru calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

