Singura variantă ca giuleștenii să piardă fotoliul de lider în această etapă era dacă FC Botoșani o învingea pe Dinamo pe teren propriu. S-a terminat 1-1, după un meci în care ”câinii” au ratat pe bandă rulantă.



Avansul Rapidului este acum de doar două puncte față de urmăritoarea FC Botoșani, iar echipa rămâne favorită la titlu, potrivit caselor de pariuri, cu o cotă de 2,60. Favorita numărul doi este Universitatea Craiova, care a câștigat la debutul lui Filipe Coelho, scor 2-1 cu FC Argeș, iar podiumul este completat de cei de la Dinamo.



Până de curând, FCSB a avut șanse reale pentru o revenire de senzație în top, în opinia bookmakerilor, dar acum șansele campioanei au scăzut semnificativ. Are o cotă de 10 pentru al treilea titlu la rând.



Cum arată cotele pentru câștigarea titlului:



Rapid - 2,60

Universitatea Craiova - 3

Dinamo - 4

FCSB - 10

FC Botoșani - 15

CFR Cluj - 25

Farul Constanța - 40

FC Argeș - 50

Universitatea Cluj - 60



Cine conduce topul golgheterilor în Superliga: fotbalistul lui FCSB, la egalitate cu rivalul de la Rapid



După 17 etape, în topul golgheterilor împart prima poziție doi rivali. E vorba despre Florin Tănase de la FCSB și Alexandru Dobre de la Rapid, ambii cu câte nouă goluri fiecare.



Dacă Florin Tănase are șapte goluri din nouă din penalty, Dobre se poate lăuda cu reușite doar din acțiuni



Pe următoarea poziție se situează Jovo Lukic (”U” Cluj) și Sebastian Mailat (FC Botoșani) cu șapte reușite, în timp ce podiumul este completat de Valentin Costache (UTA Arad), Alexandru Ișfan (Farul Constanța) și Steven Nsimba (Universitatea Craiova) cu șase goluri.

