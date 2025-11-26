Predicție neașteptată în lupta la play-off a fostului jucător de la FCSB: „Le-aș da lor mai mari șanse”

Predicție neașteptată &icirc;n lupta la play-off a fostului jucător de la FCSB: &bdquo;Le-aș da lor mai mari șanse&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB și CFR Cluj își doresc să prindă play-off-ul, iar cele două formații s-ar putea bate pentru un loc în primele șase.

TAGS:
play-offFCSBCFR ClujSuperligaFlorin Gardos
Din articol

FCSB are parte de un sezon mult sub așteptări, iar echipa patronată de Gigi Becali se află pe locul 10 în Superliga, la cinci puncte de ultimul loc duce în play-off.

De cealaltă parte, CFR Cluj pare că își revine în forma cu care a obișnuit, după ce Daniel Pancu a reușit două victorii în primele meciuri ca antrenor în Gruia.

Florin Gardoș crede că CFR Cluj are șanse mai mari să prindă play-off decât FCSB

Cu toate că în momentul de față CFR Cluj are cu două puncte mai puțin decât FCSB, Florin Gardoș este de părere că ardelenii au șanse mai mari să ajungă în play-off decât fosta lui echipă.

Fostul fundaș central se bazează pe jocul pe care l-a văzut la FCSB în ultimele etape, mai ales în duelul cu Petrolul, încheiat 1-1.

„FCSB mi se pare că e cea mai imprevizibilă echipă în momentul de față. Vine meciul ăsta din Serbia și nici nu știi… Ai zice după formă, după discuții, după nebunia asta cu doi închizători, unul, schimbările astea tactice ale antrenorului…

'Primul 11' arată bine. E nebunia asta cu schimbări de tactică, de jucători… Mi se pare că e foarte imprevizibilă. Dacă e să mă uit acum la clasament, deci CFR are două puncte mai puțin… Eu, așa din exterior, aș da mai mari șanse CFR-ului să prindă play-off-ul decât FCSB-ului.

Mi se pare că la CFR, odată cu schimbarea antrenorului, se vede ceva. Chiar dacă e o schimbare de aer, de spirit, nu neapărat poate ceva tactic. Și au, așa, avânt”, a declarat Florin Gardoș, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj are 19 puncte după 17 etape și este la șapte „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de Farul în acest moment.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
ARTICOLE PE SUBIECT
Probleme pe bandă rulantă &icirc;nainte de FCSB - Dinamo! Jucătorul aflat pe muchie de cuțit
Probleme pe bandă rulantă înainte de FCSB - Dinamo! Jucătorul aflat pe muchie de cuțit
Cine e favorită la titlu &icirc;n Superligă după 17 etape + pe ce loc e FCSB, după un nou pas greșit
Cine e favorită la titlu în Superligă după 17 etape + pe ce loc e FCSB, după un nou pas greșit
Coman, a cincea roată la căruță: &bdquo;Păcat de el!&ldquo;. Dezvăluire amară din Qatar despre fostul star al FCSB-ului
Coman, a cincea roată la căruță: „Păcat de el!“. Dezvăluire amară din Qatar despre fostul star al FCSB-ului
ULTIMELE STIRI
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Incredibil, dar adevărat: cu ce se ocupă multi-milionara Jelena Ostapenko &icirc;n presezon, c&acirc;nd alte jucătoare se antrenează
Incredibil, dar adevărat: cu ce se ocupă multi-milionara Jelena Ostapenko în presezon, când alte jucătoare se antrenează
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Chiar dacă au pierdut ultimul meci&rdquo;
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”
Concluzia rom&acirc;ncei Jaqueline Cristian, la finalul celui mai bun sezon avut &icirc;n carieră, p&acirc;nă &icirc;n prezent
Concluzia româncei Jaqueline Cristian, la finalul celui mai bun sezon avut în carieră, până în prezent
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

FRF l-a dat afară: &bdquo;Contract &icirc;ncheiat, ancheta e &icirc;n derulare&ldquo;

FRF l-a dat afară: „Contract încheiat, ancheta e în derulare“

Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: &rdquo;Ar fi un vis&rdquo;

Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: ”Ar fi un vis”



Recomandarile redactiei
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Chiar dacă au pierdut ultimul meci&rdquo;
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”
Probleme pe bandă rulantă &icirc;nainte de FCSB - Dinamo! Jucătorul aflat pe muchie de cuțit
Probleme pe bandă rulantă înainte de FCSB - Dinamo! Jucătorul aflat pe muchie de cuțit
Alte subiecte de interes
Demis Grigoraș, gura de tun a Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
Demis Grigoraș, gura de tun a României în meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie &icirc;n play-off
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie în play-off
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!