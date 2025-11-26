Predicție neașteptată în lupta la play-off a fostului jucător de la FCSB: „Le-aș da lor mai mari șanse”

FCSB are parte de un sezon mult sub așteptări, iar echipa patronată de Gigi Becali se află pe locul 10 în Superliga, la cinci puncte de ultimul loc duce în play-off.
De cealaltă parte, CFR Cluj pare că își revine în forma cu care a obișnuit, după ce Daniel Pancu a reușit două victorii în primele meciuri ca antrenor în Gruia.
Florin Gardoș crede că CFR Cluj are șanse mai mari să prindă play-off decât FCSB
Cu toate că în momentul de față CFR Cluj are cu două puncte mai puțin decât FCSB, Florin Gardoș este de părere că ardelenii au șanse mai mari să ajungă în play-off decât fosta lui echipă.
Fostul fundaș central se bazează pe jocul pe care l-a văzut la FCSB în ultimele etape, mai ales în duelul cu Petrolul, încheiat 1-1.
„FCSB mi se pare că e cea mai imprevizibilă echipă în momentul de față. Vine meciul ăsta din Serbia și nici nu știi… Ai zice după formă, după discuții, după nebunia asta cu doi închizători, unul, schimbările astea tactice ale antrenorului…
'Primul 11' arată bine. E nebunia asta cu schimbări de tactică, de jucători… Mi se pare că e foarte imprevizibilă. Dacă e să mă uit acum la clasament, deci CFR are două puncte mai puțin… Eu, așa din exterior, aș da mai mari șanse CFR-ului să prindă play-off-ul decât FCSB-ului.
Mi se pare că la CFR, odată cu schimbarea antrenorului, se vede ceva. Chiar dacă e o schimbare de aer, de spirit, nu neapărat poate ceva tactic. Și au, așa, avânt”, a declarat Florin Gardoș, potrivit fanatik.ro.
CFR Cluj are 19 puncte după 17 etape și este la șapte „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de Farul în acest moment.