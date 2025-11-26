Acum, Dinamo are mari bătăi de cap înainte de această partidă. Alexandru Musi și Cristi Mihai, principalele soluții pentru regula U21, vor fi OUT până la finalul anului, așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate, astfel că principala opțiune pentru regula U21 devine extrema Adrian Caragea (20 de ani).



Probleme mari pentru Dinamo: Adrian Caragea, la un galben de suspendare!



Cu o listă consistentă de indisponibili, Dinamo ar mai putea primi o lovitură: Caragea este la un singur galben de suspendare, cu o etapă înainte de meciul cu FCSB. În aceeași situație este și Andrei Mărginean, titularizat în ultimele etape de Zeljko Kopic pe postul de închizător.



O eventuală absență a lui Caragea ar putea reprezenta o lovitură de proporții pentru Dinamo, în contextul în care opțiunile pentru regula U21 nu sunt numeroase. Kopic îi mai are la dispoziție pe Antonio Bordușanu (21 de ani), dar și pe Adrian Mazilu (20 de ani), inclus în lot în ultima etapă, la Botoșani (1-1), pentru prima oară în acest sezon.



Și pentru că o problemă nu vine niciodată singură, Dinamo l-a pierdut și pe Danny Armstrong după meciul de la Botoșani. Scoțianul a suferit o accidentare și a fost înlocuit în minutul 70 cu Milanov, iar în 2025 are șanse infime să mai joace.



Înainte de meciul direct, Dinamo se va duela cu Oțelul Galați pe Arena Națională, în timp ce FCSB se va deplasa la Constanța pentru un meci important cu Farul.



Dinamo a ratat șansa de a se apropia de liderul Rapid



”Câinii” au remizat în ultima etapă la Botoșani, scor 1-1, după un meci în care au bifat mai multe ratări uriașe. Astfel, Dinamo rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid, care a pierdut cu 3-0 la Cluj, cu CFR.



De partea cealaltă, FCSB a bifat un nou pas greșit, 1-1 acasă cu Petrolul, și rămâne pe locul zece cu 21 de pncte, la cinci distanță de zona play-off-ului (obiectivul principal al campioanei pentru această primă parte de sezon).

