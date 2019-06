EURO U21 | Anglia - Franta, LIVE 22:00! Derby-ul din grupa Romaniei: alaturi de elevii lui Radoi, englezii si francezi nu au pierdut niciun meci in preliminarii

Anglia - Franta incheie prima etapa din faza grupelor la Campionatul European U21.

Cei doi giganti din grupa Romaniei se vor confrunta in aceasta seara, ora 22:00, in cel de-al doilea mare meci de la EURO U21. Primul soc a fost confruntarea dintre Italia si Spania, meci incheiat cu victoria italienilor, scor 3-1.

Anglia are un palmares bun in istoria confruntarilor cu Franta la Campionatul European U21. Englezii au castigat doua meciuri, au remizat o data si au pierdut o singura partida. Franta si Anglia sunt neinvinse in campania de calificare. Romania, care face parte din aceeasi grupa, este a treia echipa calificata la EURO U21 care nu a pierdut niciun meci in preliminarii.