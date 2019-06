ROMANIA U21: Razvan Marin, mesaj special pentru jucatori inaintea debutului la EURO U21: "Imi pare rau ca nu sunt acolo" VIDEO

Razvan Marin e marele absent al Romaniei U21 la EURO 2019 din Italia si San Marino. Romania U21 debuteaza cu Croatia U21, vezi meciul LIVE aici.

Razvan Marin a prins transferul carierei la Ajax Amsterdam pentru 12,5 milioane de euro, insa olandezii i-au dat o mare lovitura: nu l-au lasat sa reprezinte Romania la EURO U21, desi era om important in lotul nationalei de tineret.

Razvan Marin e in vacanta, iar in scurt timp incepe pregatirea cu Ajax. El a tinut sa le transmita un mesaj de incurajare colegilor sai si le-a urat bafta in partidele cu Croatia, Anglia si Franta din "grupa mortii" de la EURO U21.



Razvan Marin: Sunt alaturi cu sufletul de voi!

"Vreau sa stiti ca sunt alaturi cu sufletul de voi, imi doresc sa ajungeti departe si multa bafta. Imi pare rau ca nu pot sa fiu acolo. Hai Romania!", e mesajul trimis de Razvan Marin prin intermediul FRF.