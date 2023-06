Turneul de tineret se desfășoară în perioada 21 iunie - 8 iulie, iar în lupta pentru trofeu sunt implicate 16 echipe, printre care și cea a României. „Tricolorii mici” au pierdut meciul inaugural cu Spania U21, scor 0-3, însă se pot califica dacă vor câștiga duelurile cu Ucraina U21 și Croația U21.

Sorin Cârțu și-a anunțat recent plecarea de la Universitatea Craiova, unde ocupa funcția de președinte, dar și retragerea din footbal. Fostul antrenor a vorbit despre meciul naționalei de tineret de miercuri seară, dar și despre rezultatele slabe din fotbalul românesc, criticând regula U21 impusă cluburilor de către FRF.

Vorbind despre situația fotbalului românesc, Sorin Cârțu a avut o reacție de senzație, arătându-se uimit de golul înscris la meciul pe care îl urmărea, duelul dintre Franța U21 și Italia U21. Fostul președinte al oltenilor a remarcat reușita lui Arnaud Kalimuendo (21 ani), fotbalistul lui Rennes.

„Mamă, ce gol a dat ăsta! Mamă...uite, domnule, ce înseamnă fotbalist. L-ai văzut pe ăsta cum a dat? Mă uitam la Italia - Franța, dar ce gol, ce execuție. Cum să nu ajungă ăsta fotbalist? Regula sub 21, sigur și ăsta e obligat de antrenor să îl bage”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.

Kalulu gives the assist for the 1-0 for France U21 with a great back heel goal by Kalimuendopic.twitter.com/MXTX4YHK9b