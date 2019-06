Inter Milano a luat decizia finala in cazul lui Ionut Radu, chiar inainte de debutul la EURO U21! Unde va apara capitanul nationalei Romaniei de tineret

Portarul nationalei Romaniei U21, Andrei Ionut Radu, si-a aflat destinul chiar inainte de meciul de debut al nationalei la EURO, contra Croatiei. Luni dupa-amiaza a avut loc o intalnire la sediul celor de la Inter Milano intre oficialii clubului si Stefano Capozucca, unul dintre oamenii din conducerea celor de la Genoa.

Unul dintre subiectele discutate a fost Ionut Radu. Cei de la Inter au decis sa achite clauza pentru a-l rascumpara pe capitanul Romaniei U21, insa Genoa a dorit sa-l mai tina inca un an. Iar cei de la Inter au fost de acord, nedorind ca Radu sa stea pe banca, in conditiile in care Handanovic este titular cert la Inter.

Ramane la Genoa

Vestea vine cum nu se poate mai bine pentru Radu. Acesta a declarat intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport inainte de debutul la EURO ca isi dorea sa ramana la Genoa: "Nu mi-as fi imaginat ca voi intra dupa 4 meciuri si voi ajunge sa apar in 33 de partide. Genoa mi-a dat aceasta sansa. Mereu am visat sa joc in Serie A.



(Handanovic) este un profesionist, un model, e cu adevarat exceptional.



M-am simtit extraordinar la Genoa. Cred ca un nou an acolo mi-ar prinde bine pentru ca as avea sansa sa lucrez cu un antrenor care m-a ajutat mult sa cresc din toate punctele de vedere. Italia are cea mai buna scoala pentru portari" a spus Radu.