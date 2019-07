Formatul EURO U21 SE SCHIMBA din cauza remizei Romaniei cu Franta: "Asa ceva nu trebuie sa se mai repete!" Anuntul presedintelui UEFA

Romania s-a calificat dupa 20 de ani la EURO U21 si a ajuns pana in semifinale! Romania a castigat la scor primele doua partide din grupa cu Anglia si Croatia, iar in ultimul meci cu Franta avea nevoie sa nu piarda ca sa ajunga in semifinale.

Cum o singura echipa de pe locul 2 se califica mai departe in semifinale, si francezii s-au multumit cu un egal, iar cele doua echipe au mers brat la brat in penultimul act al competitiei. Italia, una din gazdele turneului, a fost eliminata in urma remizei dintre Romania si Franta, scor 0-0.

Italienii au acuzat blat intre cele doua echipe si s-au bucurat dupa eliminarea lor din semifinale: "Blatistele au fost servite cu cate patru goluri!", au scris italienii. Romania pierdut cu Germania, 2-4, in timp ce Franta a pierdut cu Spania, 1-4.



Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, spune ca asa ceva nu trebuie sa mai existe, iar formatul EURO U21 se schimba de la editia urmatoare din Ungaria si Slovenia, de la 12 echipe la 16. Astfel, calificarile in fazele finale nu vor mai depinde de rezultate din alte grupe.



Ceferin: Ce a patit Italia nu trebuie sa se mai repete!

"Ne gandeam de ceva vreme ca ar trebui sa fie 16 echipe la turneul final si o sa schimbam de la editia viitoare. Asta este cea mai buna solutie pentru ca ce s-a intamplat cu Italia nu trebuie sa mai intample vreodata!", a spus Ceferin la Rai Sport Italia.

Spania a castigat aseara EURO U21, 2-1 in finala cu Germania.