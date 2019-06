ROMANIA EURO U21 | Becali poate da marea lovitura: "Man poate costa 25-30 de milioane dupa Euro!" Anuntul despre transferul lui Ianis Hagi

Romania debuteaza astazi contra Croatiei la EURO U21.

Giovanni Becali este sigur ca EURO U21 poate fi o sansa uriasa pentru jucatorii nationalei lui Mirel Radoi sa prinda un transfer important in strainatate. Fostul impresar pariaza pe Dennis Man si Ianis Hagi la turneul final.



"(Ianis) Hagi e pe buzele multor cluburi. Azi, vor fi probabil multi, multi, multi observatori. Hagi, azi, printr-o evolutie buna, isi poate semna un contract in alb. (Ianis) Hagi nu e taica-su in momentul asta, dar poate sa ajunga intr-un an, doi poate si peste taica-su.

Gigi (Becali) se gandeste ca daca un Joao Felix de la Benfica se vinde azi-maine pe 120 de milioane ori la Atletico, ori la PSG, de ce se nu se gandeasca si Gigi la un 25-30 de milioane pe Dennis Man, daca Man face un Campionat European bun?" a declarat Giovanni Becali.

Romania poate sa fie surpriza turneului

Giovanni Becali este sigur ca nationala lui Mirel Radoi are toate atuurile pentru un EURO U21 memorabil: "Sper ca si noi sa producem o surpriza pentru ca nu suntem mai slabi decat cei care au facut surprize. Avem un lot foarte mare din care Radoi, probabil, e cel mai fericit selectioner pentru ca are de unde sa aleaga" a mai spus Becali.