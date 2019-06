ROMANIA U21 - CROATIA U21 | Mesajul lui Isaila pentru pustii lui Radoi! Fostul selectioner de la tineret a dezvaluit atuurile Romaniei U21 si cei mai periculosi jucatori

Daniel Isaila, fostul selectioner de la tineret, a vorbit despre nationala pe care a pregatit-o inaintea venirii lui Mirel Radoi si s-a declarat foarte optimist in ceea ce priveste sansele Romaniei U21 la EURO 2019!

Isaila a explicat la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca marele atuu al pustilor lui Radoi este acela ca formeaza un grup unit, plin de entuziasm si optimism.

"Sunt foarte optimist si increzator, pentru ca baietii au dovedit ca sunt un grup unit, formeaza o echipa puternica, au calitate si sunt foarte increzator. Speram sa faca un joc bun si sa porneasca cu dreptul, cu o victorie, pentru ca este foarte important pentru urmatoarele meciuri. Nu va fi usor, este clar, pentru ca nivelul este foarte ridicat. Stim cu totii ca la un Campionat European se poate intampla orice.

Niciun meci nu seamana cu altul. Individual, ei au calitate, dar asa cum am spus, ei formeaza un grup foarte unit, s-a format acolo in aceasta campanie, s-a consolidat aceasta familie de la inceput si vedeti ca si in cadrul grupului este entuziasm si optimism. Acestea cred ca sunt atuurile. Si calitatea individuala, pentru ca avem jucatori care pot face diferenta. Ati vazut, Puscas, care a crescut enorm, a inscris si la echipa nationala mare. Ianis a debutat si el si a facut-o bine, Dennis Man a debutat si el si a inscris. Sunt jucatori care au experienta in spate, doi ani in care au jucat in Liga 1 la seniori si asta i-a ajutat sa creasca", a declarat Daniel Isaila la PRO X.

Antrenorul a marturisit ca am ai vorbit prim mesaje cu fostii sai elevi si a povestit cum i-a transformat intr-un grup extrem de unit.

"Am mai vorbit cu ei prin mesaje. Eu am incercat de la inceput sa le induc sa creada in ei si in sansa lor. Am incercat sa fac tot felul de exercitii in sensul acesta cu ei. I-am pus in camere asa cum am vrut eu, ca sa se cunoasca mai bine, ii schimbam pe urma peste cateva zile. Mirel a continuat si el foarte bine, se vede lucrul asta. Din toate declaratiile jucatorilor vedem ca abia asteapta sa fie selectionati, abia asteapta sa vina la echipa nationala si acesta trebuie sa fie spiritul. Acum, e important si cum gestionam noi. Nu e usor. Stiti cum e, s-ar putea sa nu reuseasca si atunci nu ar trebui sa improscam cu noroi toata munca. Va trebui sa-i protejam, sa se faca analize corecte dupa meciuri. Doar asa vor putea ajunge viitoarea generatie de aur a Romaniei", a spus Daniel Isaila la PRO X.