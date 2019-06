EURO 2019: Cum a ractionat selectionerul Frantei cand a auzit ca Florinel Coman e poreclit "Mbappe" de Romania! 

Romania U21 intalneste Franta pentru un loc in semifinale la EURO 2019, azi, de la 22:00, LIVE pe sport.ro!

Cu 6 puncte in doua meciuri si 8 goluri marcate, Romania U21 este foarte aproape de o calificare istorica in semifinale la EURO 2019! Pustii lui Radoi au impresionat in partida cu Anglia, una din favoritele competitiei, inaintea turneului. Florinel Coman a fost MVP contra englezilor, doua reusite si un penalty obtinut. Inevitabil, au venit comparatiile cu Mbappe, asa cum este alintat la FCSB atacantul crescut de Viitorul. "Florinel a demonstrat ca e originalul Mbappe", a glumit Mirel Radoi la finalul partidei cu Anglia.



Selectionerul Frantei l-a remarcat pe Florinel "Mbappe" Coman



Sylvain Ripoll, selectionerul Frantei, a aflat la conferinta de presa ca Florinel Coman e comparat cu Kylian Mbappe, atacantul de 180 de milioane de euro de la PSG. Mbappe are 20 de ani, insa nu mai joaca de mult la nationala U21. E deja campion mondial la seniori.

"Este Coman? A, bine. Voi il numiti asa? Nu stiam. Dar, da, asta demonstreaza putin ce talent si calitate are aceasta echipa a Romaniei cand vedem ca acel baiat a intrat in meci pe parcurs si si-a lasat amprenta asupra meciului, pentru ca era repriza a doua, dar el a obtinut si penalty-ul. Deci este din nou confirmarea a ceea ce v-am zis, echipa e puternica", a declarat Sylvain Ripoll, intr-o conferinta de presa.

