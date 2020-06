Poli Iasi vrea sa scrie istorie: „Ma bucur ca nu jucam cu FCSB. Asteptam 10.000 de fani la finala de la Craiova!”

Poli Iasi ataca calificarea in finala Cupei Romaniei, prima din cei 75 de ani de istorie ai clubului.

Echipa lui Mircea Rednic a trecut de Rapid (1-0 / „16”-imi), Metalul Buzau (3-0 / optimi de finala) si CS „U” Craiova (3-2 / sferturi de finala), iar in semifinalele Cupei Romaniei vor intalni pe Sepsi Sf. Gheorghe, in dubla mansa, pe 24 iunie si 8 iulie. Ciprian Paraschiv, presedintele „alb-albastrilor”, spune ca clubul este pregatit sa realizeze cea mai mare performanta din istoria sa, iar in cazul calificarii in finala asteapta 10.000 de ieseni pe „Ion Oblemenco” din Craiova.

“Noi eram echipa cotata cel mai slab la castigarea trofeului. Suntem buturuga mica, dar speram sa facem un rezultat istoric. O finala de Cupa Romaniei ar fi cea mai mare performanta in istoria de 75 de ani a Politehnicii Iasi. Nu am jucat niciodata o finala si ar fi ceva extraordinar. Credem in steaua noastra.

E buna tragerea la sorti, deoarece nu ne-am fi dorit sa jucam cu FCSB, pentru ca avem doi jucatori imprumutati, care nu ar fi avut drept de joc. E bine si pentru ca jucam in deplasare si partida de Cupa Romaniei e intercalata intre doua meciuri, la Bucuresti si Targoviste, as aca economisim energie. Nu stiu daca era mai bine cu Dinamo decat cu Sepsi. Toate trei echipele sunt mai bine cotate decat noi, dar simt ca putem face o mare surpriza, asa cum am fost si eliminarea Craiovei. Conform clasamentului Ligii 1, noi, Dinamo si Spesi suntem egale in acest moment.

Primul meci, de la Sf. Gheorghe, se va juca sigur fara spectatori, dar speram ca la retur sa fie permis accesul fanilor, chiar daca in anumite conditii de siguranta. Cred ca suntem avantajati, pentru ca la inceputul lunii iulie ar trebui sa vina inca un val de decizii de relaxare, inclusiv pentru evenimentele sportive.

Ar fi pacat ca finala sa nu se desfasoare cu stadionul deschis, fara restrictii. Poate nu cu un stadion arhiplin, dar cu un procent bun din capacitate. Daca ne calificam in finala, noi asteptam 10.000 de ieseni pe stadionul din Craiova, pentru ca ar fi un moment istoric. Am luat licenta pentru cupele europene, a fost greu, dar aproape toate cluburile au avut dificultati. Acum asteptam duelul cu Sepsi”, a declarat Paraschiv pentru Sport.ro.