Pentru Serbia, pentru istorie! Djokovic a câștigat finala fabuloasă cu Alcaraz și a completat Golden Slam-ul | CRONICĂ

Un Djokovic - Alcaraz pe "Philippe Chatrier" era tot ce-și putea dori mai mult universul tenisului mondial, acel tip de meci care oprește lumea în loc pentru câteva ore în care sute de milioane de fani își încurajează favoritul și încearcă să-i transmită energia care să-l facă să treacă primul linia de sosire.

O confruntare a generațiilor și a stilurilor, cu Djokovic susținut din tribune de soție și cei doi copii, cu gândul la a duce aurul Serbiei la ultima încercare. Și cu Alcaraz cu 17 ani mai tânăr, dar programat deja, la 21 de ani, să intre în discuția legată de cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Gladiatorii pășesc, arena e pregătită pentru ce poate oferi mai bun tenisul masculin la Jocurile Olimpice!

Învins de mai tânărul său rival în patru meciuri din șapte și în ultimele două finale de Wimbledon, Djokovic a intrat motivat de imaginea cu el ținând la gât prima medalie de aur a carierei, dar și cu dorința de a se revanșa în fața omului despre care mulți consideră că-i va grăb retragerea. Gata să nu repete greșelile ultimelor confruntări, legendarul sportiv din Belgrad a început apăsat, cu un tenis curat, însă și răspunsurile au fost la fel.

În timp ce Nole a părut preocupat să găsească des primul serviciu, Alcaraz a adus cu el o energie debordantă, a piperat ritmul jocului cu multe scurte și cei doi au pus în scenă un spectacol cum doar ei pot oferi. Imposibil de departajat în primele opt game-uri, interval în care Djokovic a salvat trei mingi de break și Carlitos doar una, au intrat încrezători în partea finală a primului set.

Un prim moment greu a apărut pentru Djokovic la 4-4, când sârbul a avut de înfruntat cinci șanse de break ale adversarului. A servit implacabil, a neutralizat armele spaniolului grație experienței uluitoare în asemenea meciuri, în timp ce jucătorul născut la Murcia a alergat uneori ca un maratonist, alteori ca un sprinter, pentru a respinge atacurile. Și s-a ajuns într-un tiebreak, pentru că cei mai buni doi jucători de la JO nu au putut fi departajați altfel.

În jocul decisiv nu au mai contat șansele ratate, ci doar inspirația de moment. Ambii au jucat ireproșabil până la 3-3, moment în care Nole a făcut diferența cu un retur fabulos, cross de forehand într-un unghi imposibil pentru Alcaraz. Încărcat cu energia unei astfel de reușite, a pus pe tabelă și următoarele trei puncte pentru un 7-3 în tiebreak și un set câștigat după, atenție!, o oră și 34 de minute! Cel mai bătrân finalist din istoria Jocurilor Olimpice ajungea la un set de marele vis și strângea pumnul spre lojă, dar cel mai tânăr finalist din istoria Jocurilor Olimpice era așteptat să nu cedeze ușor.

Punct și de la capăt e sintagma care i s-a potrivit lui Carlos Alcaraz după lupta epuizantă din primul set. După o pauză de vestiar, ibericul a revenit la fel de momtat, gata să alerge din colț în colț pentru a împinge blockbuster-ul în prelungiri, iar Nole nu a slăbit ritmul infernal. Alcaraz a avut nevoie de un forehand genial scos din joben pentru a anula o minge de break a sârbului la 1-1 și a fost tot timpul în față pe durata setului.

Atât de bine au jucat cei doi pe propria minge încât nu și-au mai oferit șanse de break până în tiebreak, cu singura mențiune că Djokovic a revenit superb de la 0-40 pe serva lui Alcaraz în game-ul al nouălea, dar doar pentru ca rivalul său să producă un punct ca la carte și să închidă game-ul.

Fără break în primele 24 de game-uri de serviciu, soarta medaliei de aur avea să se decidă într-un nou tiebreak din care doar cel cu nervii mai tari avea să iasă triumfător. Iar startul a fost furibund: minibreak Djokovic după un forehand fulgerător, în cross, la care nici chiar cel mai bun jucător defensiv din circuit nu a avut replică. Alcaraz s-a scuturat în punctul al treilea, a recuperat dezavantajul, dar doar pentru ca Djokovic să repete isprava. O nouă dreaptă imparabilă, un nou moment excepțional pentru Nole.

Restul meciului a curs lin pentru marele campion sârb. Sigur pe serviciu, a profitat de două greșeli neforțate ale spaniolului și a închis cu un forehand marcă înregistrată. Au urmat lacrimile omului care și-a îndeplinit ultima misiune în carieră, aceea de a-și trece în cont medalia de aur și a completa Golden Slam-ul. E timpul veteranului pe fața căruia lacrimile se îngrămădesc mai mult ca niciodată. Pentru că de data asta a făcut-o pentru Serbia, mult iubita Serbie pe care nu-și permitea să o dezamăgească!

