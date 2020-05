Catalin Morosanu nu isi lasa orasul la greu! A plecat cu presedintele lui Poli Iasi prin oras si au dus masti si manusi in spitale

Catalin Morosanu impreuna cu presedintele de la Poli Iasi au impartit echipamente de protectie in spitalele din Iasi.

Morosanu si Parasachiv de la Iasi au donat masti, manusi si combinezoane medicilor din Iasi. Morosanu a ramas impresionat de greutatile prin care trec doctorii si asistentele.

Catalin Morosanu: "Managerul spitalului avea o alarma care anunta cate un bolnav de COVID-19, am intrat in panica, imi e frica sa intru in spital"

Moartea din Carpati stie ce va face dupa ce iesim din starea de urgenta.

Catalin Morosanu: "Prima data o sa ma duc la Bucuresti sa caut o sala sa organizez urmatoarea gala"