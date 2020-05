"Cum va arata fotbalul pe finalul sezonului?" Oficialii de la Poli Iasi, ingrijorati de ritmul jocurilor! 

In aceasta perioada incerta pentru fotbalul din Romania, oficialii lui Poli Iasi nu stiu cum va arata finalul sezonului.

In plus, presedintele clubului, Ciprian Paraschiv, s-a declarat ingrijorat de ritmul jocurilor, in conditiile in care echipa este calificata si in semifinalele Cupei Romaniei.

"Azi stiu ca jucatorii sunt inca in cantonament. De maine nu stiu ce se va intampla. Daca jucatorii nu mai vor sa stea in cantonament, cum va arata fotbalul pe finalul sezonului?

Fotbalistii trebuie lasati sa mearga acasa. Ei stiu cum isi castiga painea, ca nu au voie sa iasa, ca trebuie sa stea in casa si sa vina doar la antrenamente. Cu totii trebuie sa fim responsabili si lucrurile vor merge spre bine", a declarat presedintele Poli Iasi, in direct la Pro X.

De asemenea, oficialul clubului iesean a spus ca noile reguli, care interzic organizarea meciurilor amicale pana pe 7 iunie, contravin programului echipei. "Aveam programat un meci amical, pe 3 iunie, cu FC Botosani, iar acum nu stim ce se va intampla. Sunt ingrijorat de ritmul jocurilor din perioada urmatoare", a marturisit Ciprian Paraschiv.