Presedintele lui Poli Iasi exclude varianta Antalya! Care sunt principalele probleme pentru care disputarea Ligii 1 in Turcia e nerealista

Ciprian Paraschiv s-a pronuntat in privinta propunerii FRF.

Federatia a propus o varianta inedita pentru disputarea etapelor ramase din acest campionat. Oficialii au propus ca Liga 1 sa se mute in Antalya, acolo unde echipele sa desfasoare si perioada de pregatire si sa joace meciurile din 3 in 3 zile, pentru ca actualul sezon sa fie dus la bun sfarsit.

Cluburile si LPF au fost de acord, insa nu exista deocamdata detalii suplimentare. Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, nu vede cum aceasta varianta ar putea fi pusa in practica si invoca mai multe probleme de care cluburile s-ar putea lovi.

"Zborurile de linie sunt suspendate, e nevoie de solutii. Trebuie inchiriate avioane charter, trebuie trimise echipamentele cu un autocar. Daca te combini 2-3 echipe la un avion nu ai unde sa incarci tot echipamentul necesar.

In plus, jucatorii mei sunt in somaj tehnic, e suspendata activitatea. Pleaca in Turcia si stau acolo 60 de zile, ca vorbim si de acea perioada de cantonament. Eu nu-mi dau seama cum ii poti tine pe jucatori in acelasi loc, nu mai vorbim de faptul ca trebuie sa jucam din 3 in 3 zile.

O alta problema o reprezinta jucatorii extracomunitari. Nu stiu cum se procedeaza cu obtinerea vizelor.

Eu o vad ca pe o ultima varianta. Nu ar fi normala inghetarea campionatului, toti vrem sa jucam pe teren, mai e vorba si de drepturile TV. Eu nu sunt totusi atat de vehement, merg pe panta adoptata de Gica Hagi. Mi-e greu sa zic ca trebuie sa jucam, dar e o situatie de forta majora. Eu nu mi-as asuma, dar ma supun majoritatii. Meritul sportiv ar trebui sa primeze totusi. Orice solutie se va lua, vor fi si nemultumiti, e clar", a spus Paraschiv, la PRO X.