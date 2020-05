Poli Iasi a implinit 75 de ani, iar Primaria i-a facut un cadou utilaje agricole!

Dupa ce, in 2019, iesenii au cheltuit aproape 300.000 de euro pentru inlocuirea gazonului, acum au primit si tractorase pentru ingrijirea lui.

Poli Iasi a implinit 75 de ani de activitate pe 27 aprilie, de-a lungul timpului mai purtand denumirile Sportul Studentesc Iasi, AS Politehnica, Clubul Sportiv Universitar, Stiinta, CSMS sau Poli Unirea. De asemenea, stadionul din Copou a fost inaugurat pe 23 august 1960, in anul primei promovari a “alb-albastrilor”, si poarta numele lui Emil Alexandrescu, fost mijlocas ale echipei in perioada 1960-1965, fost inginer constructor si primar al orasului.

La inceputul acestui an, autoritatile locale au semnat contractul pentru proiectarea noii arene a orasului, care ar trebui sa se construiasca pe locul actualului stadion sau pe o proprietate publica de 140 de hectare din zona Moara de Vest. Valoarea proiectarii e de 3.3 milioane de lei plus TVA, iar noul stadion ar urma sa coste 50 de milioane de euro, sa aiba 15.000 de locuri si dotari pentru organizarea meciurilor din cupele europene si ale celor ale echipelor nationale.

Pana la constructia noului stadion, care nu se va finaliza mai devreme de 3-4 ani, la Iasi s-a renovat stadionul “Emil Alexandrescu” si a fost refacuta total suprafata de joc, avand loc lucrari de decopertare, nivelare cu laser, imbunatatirea substratului, montarea unui sistem automat de irigare, drenaj eficient si gazonare cu rulouri speciale pentru fotbal. Lucrarile au costat 200.000 de euro, iar repararea gazonului terenului de antrenament s-a facut in schimbul a 90.000 de euro.

Zilele trecute, clubul a mai primit cateva cadouri utile din partea primariei, ca un cadou pentru aniversarea celor 75 de ani de existenta. Angajatii au adus la stadion o masina profesionala de tuns Toro ReelMaster 3100D, folosita pe cele mai prestigioase terenuri de golf si pe cele mai mari stadioane din lume, dar si un tractoras Kioti CK3310, folosit pentru insamantare si pentru alte lucrari de mentinere a gazonului. Investitia este de aproximativ 40.000 de euro, cu tot cu toate accesoriile necesare.