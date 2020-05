Gigi Becali il ajuta pe Mircea Rednic! 3 jucatori de la FCSB vor juca pentru Poli Iasi! Anunt de ultima ora

Poli Iasi a prelungit imprumutul a 3 jucatori de la FCSB.

Gigi Becali a batut palma cu oficialii celor de la Poli Iasi pentru prelungi imprumuturile lui Stefan Tarnovanu, Ovidiu Horsia si Sorin Serban. Potrivit Gazetei Sporturilor cei trei jucatori ar fi trebuit sa revina la Bucuresti pe data de 30 iunie, intrucat imprumutul lor la Poli Iasi ar fi expirat, insa Gigi Becali a hotarat sa ii mai lase inca un sezon pe cei trei la gruparea din "Copou".

Horsia si Serban au venit la Iasi sub forma de imprumut, in timp ce Tarnovanu a fost cumparat de FCSB, insa va fi lasat in continuare sub comanda lui Mircea Rednic cel putin pana la finalul acestui sezon. Din cauza faptului ca ros-albastrii l-au pierdut pe Cristi Balgradan, Tarnovanu ar putea veni la Bucuresti sa apere poarta vicecampioanei Romaniei, insa ramane de vazut daca Becali alege varianta sa il titularizeze pe Vlad.