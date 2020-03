Poli Iasi si-a trimis jucatorii in somaj tehnic, iar Andrei Cristea trage semnalul de alarma! "Viitorul sportului depinde de cat dureaza pandemia! Va fi foarte greu sa se mai joace..."

Jucatorul Iasiului si secundul lui Rednic a vorbit despre situatia dificila prin care trece clubul.

Poli Iasi e primul club din Liga 1 care a decis sa-si trimita toti jucatorii in somaj tehnic, fiind in imposibilitatea de a le plati salariile din contract. Andrei Cristea, in varsta de 35 de ani, inca joaca fotbal la cel mai inalt nivel, chiar daca a devenit si secundul echipei.

El a vorbit pentru Eurosport despre situatia clubului si despre cum vede situatia sportului in contextul pandemiei de coronavirus. despre posibilitatea ca acest sezon de Liga 1 sa fie dus la bun sfarsit.

"Usor-usor si la noi au inceput sa se ia decizii in sensul neplatirii salariilor. Noi speram ca fotbalul sa revina si sa nu intre in faliment. Mie personal mi-e greu sa ma gândesc la partea financiara, cel mai important pentru mine si familia mea e sa fim sanatosi si sa trecem cu bine peste aceasta pandemie. Dar eu cred ca nimic nu va mai fi la fel. Cand se va termina aceasta pandemie, acest razboi pe care il ducem, lucrurile vor fi diferite si sportul va avea foarte mult de suferit.

Viitorul sportului va depinde de cat va dura aceasta pandemie. Economia este oprita in momentul de fata iar daca lucrurile vor continua pentru cateva luni de acum încolo este clar ca va fi un colaps financiar. Evident ca sportul va avea foarte mult de suferit. In Romania va fi mai rau pentru ca noi nu avem fonduri pentru asa ceva, nu avem fonduri pentru situatii de urgenta, nu avem asigurari care să ne preia contractele", a declarat Cristea pentru sursa citata.

De asemenea, fotbalistul Iasiului a spus ca este posibil ca acest sezon de Liga 1 sa nu fie dus la bun sfarsit.

"Parerea mea este ca va fi foarte greu sa se mai joace, sa se reia campionatul. Aceasta pandemie va dura foarte mult timp de acum incolo si cred ca daca se va juca vom ingramadi foarte mult si sezonul viitor. Sa nu uitam ca la finalul sezonului viitor vor fi Euro si Jocurile Olimpice, va fi o extenuare exagerat de mare. Dar daca ne gandim la drepturile TV care sunt foarte importante e posibil ca Federatia si Liga sa aleaga o varianta prin care noi sa ducem la bun sfarsit si acest campionat. Cu toate ca va fi o varianta de compromis", a explicat Andrei Cristea.