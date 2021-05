Mai emotionant de atat nu se poate! Momente incredibile inainte de startul Cupei Romaniei! Paula Seling a cantat imnul si i-a emotionat pe toti

Finala Cupei Romaniei a reprezentat un moment emotionant pentru fotbalul romanesc.

Suporterii au revenit in tribune dupa mai bine de un an, iar finala Cupei Romaniei a fost marcata de un moment cu totul special. Paula Seling, una dintre cele mai bune voci ale Romaniei a fost invitata sa cante imnul Romaniei in deschiderea finalei Cupei.

Momentul a fost cu atat mai impresionant cu cat suporterii Craiovei au realizat o coregrafie speciala cu ocazia revenirii pe stadioane. Cantareata i-a emotionat pe toti cu modul in care a interpretat imnul, iar in cele trei minute, toata atentia spectatorilor si a jucatorilor a fost asupra ei.