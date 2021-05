"A fost de c***t a doua repriza!" :)) Interviu genial al lui Haaland dupa ce a castigat Cupa Germaniei! Ce a spus atacantul

Dortmund s-a impus cu 4-1 contra lui Leipzig in finala Cupei Germaniei.

In meciul cu Leipzig din finala Cupei Germaniei, Dortmund a avut parte de o seara perfecta. Haaland si Sancho, ambii cu o dubla, au adus o noua cupa pentru echipa lor, dupa o pauza de 4 ani. Golul marcat de Dani Olmo, la 1-3, nu a fost de ajuns pentru a relansa meciul.

Adus in ianurie 2020 de la Salzburg, Haaland a reusit sa castige primul trofeu cu Borussia Dortmund.

Atacantul norvegian a obisnuit deja cu declaratiile sale sincere si directe. La finalul meciului, acesta a oferit un "altfel de interviu", in care a vorbit despre cum s-a desfasurat partida.

"Prima repriza a fost buna, dar a doua de c***t! Am fost norocosi, dar este important ca am castigat", a declarat Haaland la finalul meciului.

Atacantul lui Dortmund a vorbit si despre strigatul de la celebrarea golului.

"Am mers mai mult la sala in ultimul timp, iar astazi am simtit o pompare in brate si am simtit nevoia sa ma eliberez putin. A fost un gol frumos", a dezvaluit Erling Haaland.

Haaland's interviews are something else ???? pic.twitter.com/qgfkcvL2NV — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2021