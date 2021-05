EXCLUSIV | "In spate e o armata care se ocupa de toate si de mult mai multe!" Gigi Becali, atac devastator dupa titlul castigat de CFR

Patronul FCSB-ului a dat cartile pe fata si nu i-a menajat pe clujeni.

Becali a declarat ca i-a felicitat pe jucatori, care nu au nicio vina in acest conflict, dar ca CFR-ul are alte "parghii" prin care a castigat campionatul. Patronul FCSB-ului spune ca la anul echipa sa va domina Liga 1 si va castiga campionatul dupa o pauza lunga.

"Eu i-am felicitat pe jucatorii de la CFR, nu au nicio vina, saracii joaca si fotbal, nu au nicio vina. Dar in spate e o armata care se ocupa de toate si de mult mai multe. Balgradean sa scape mingea in poarta, Bouhenna sa ia rosu. Daca voiam sa nu respect regula, ma duceam la Clinceni si spuneam: 'Ia veniti incoace, a cui e echipa? Pai, nu joaca Popa, nu joaca niciunul dintre jucatorii mei!'



Nu a facut blat cu Sepsi, dar daca a facut Bouhenna rosu nu e mai rau? Dar nu au vina jucatorii. Acolo sunt multe jocuri necurate, de aia ii ajuta dracii si ii fac campioni. Dumnezeu nu ii mai ajuta, raman mereu datori. La anul nu vor mai lua, la anul ia Becali.

Eu te intreb, cum, tu Balgradean, semnezi si nu spui? Cum sa joci tu in poarta la mine, fiind al CFR-ului? Cum sa joci tu, Bouhenna, daca esti al lor sa joci cu ei si sa iei rosu? Nici nu spui ca ai semnat? E obligatoriu si in regulament trebuie sa anunti clubul", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.