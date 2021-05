Cate bilete vor primi suporterii Universitatii Craiova pentru meciul din Cupa si cum vor fi distribuite

Oltenii au anuntat cate bilete i-au fost repartizate Universitatii Craiova pentru finala din Cupa, cu Astra.

Oficialii clubului din Banie au anuntat ca Craiovei i-au fost repartizate 993 de bilete, iar la nivelul clubului se discuta despre posibilitatea ca aceste bilete sa fie distribuite suporterilor care si-au cumpart abonamente in acest sezon.

Idea oltenilor pare buna la prima vedere, insa ea este imposibil de implementat, deoarece Craiova are in jur de 4000 de suporteri care si-au achizitionat abonamente in acest sezon.

Finala Cupei Romaniei dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova va putea fi urmarita din tribune de 3000 de suporteri ai celor doua formatii.

"In atentia suporterilor Stiintei,

Speram ca in cursul zilei de maine sa primim informatii mult mai clare din partea organizatorilor despre procedura de vanzare a biletelor pentru finala Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova si Astra Giurgiu. In acest moment este sigur faptul ca avem un numar de minim 992 de bilete rezervate suporterilor Stiintei si dorinta clubului este aceea de a le directiona spre abonatii din acest sezon competitional.

Vom reveni cu informatii suplimentare", au anuntat oltenii pe pagina oficiala de Facebook al Universitatii Craiova.