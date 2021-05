Juventus isi salveaza sezonul si castiga Cupa Italiei in fata Atalantei! Un nou record pentru magnificul Ronaldo

Juventus a castigat Cupa Italiei, dupa o victorie cu 2-1 in fata celor de la Atalanta.

Dupa un meci extrem de dificil, dar castigat suprinzator din punct de vedere tactic de Andrea Pirlo in fata lui Gasperini, Juventus s-a impus cu 2-1, datorita golurilor marcate de Dejan Kuluveski ( 31') si Federico ( 73') Chiesa, respectiv Ruslan Malinosvky ( 41').



Astfel, formatia la care evolueaza si Cristiano Ronaldo a cucerit al doilea trofeu al sezonului, dupa victoria din Supercupa, 2-0, cu Napoli, din Ianuarie. Pentru fosta campioana a Italiei urmeaza ultima etapa din Serie A, unde va intalnit pe Bologna, in deplasare, iar o victorie este imperativa, in conditiile in care se afla in acest moment pe locul 5 si spera ca rivala AC Milan sa se incurce cu Atalanta pentru a putea avea un loc in top, ceea ce i-ar aduce calificarea in urmatoarea editia a Champions League.

Totusi, viitorul lui Ronaldo la Juventus este pus sub semnul intrebarii, mai ales in cazul necalificarii in cea mai prestigioasa competitie intercluburi, portughezul dorind sa plece daca asta se va intampla. Atacantul a mai stabilit un nou record dupa castigarea Cupei devenind primul jucator din istorie care castiga a doua competitie interna din Anglia, Spania si Italia.

Cristiano Ronaldo becomes the first footballer in history to win all 3 major cup competitions in England, Spain and Italy ???????????????????????????? FA Cup

???????? Copa del Rey

???????? Coppa Italia. Conquering every country. pic.twitter.com/Mc1gBHRSr6 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) May 19, 2021