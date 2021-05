"Vreau sa fiu presedinte la CFR!" Ce spune Arlauskis despre viitorul la CFR Cluj si in ce conditii poate ocupa o functie oficiala

Arlauskis a vorbit despre viitorul sau la CFR Cluj.

Arlauskis a fost adus gratis de la Al-Shabab, dupa ce clubul din Arabia Saudita a renuntat la serviciile sale pentru ca a atins numarul maxim de jucatori straini admis. In cele 5 aparitii pe care le-a avut in playoff, portarul a primit un singur gol, de la Florin Tanase din penalty, iar in ultimul meci cu Botosani, in minutul 92, a avut o interventie la ocazia lui Al Mawas care a adus al patrulea titlu consecutiv in Gruia.

Imprumutul lui Arlauskis se termina la finalul lunii iunie, iar fotbalistul a vorbit despre functia pe care si-ar dori sa o ocupe la CFR in viitor.

"In ultimele 3 zile am stat in biroul lui Marian Copilu. Am avut o presimtire. Cat mai joc fotbal, 3-4 ani? Dupa vreau sa fiu presedinte. Numai cu o singura conditie: sa fiu eu cu Marian Copilu! El presedinte si eu mana dreapta", a declarat Arlauskis pentru DigiSport.

Lituanianul a facut o comparatie despre cele doua petreceri, de la Bucuresti si Cluj, dupa castigarea campionatului, capitala iesind invingatoarea.

"Slabuta sarbatoarea. Doar niste sampanii. Acum toata lumea da vina pe pandemie, dar intotdeauna se poate mai bine. Se petrece mai bine la Bucuresti decat la Cluj. Ne-au dus pe toti intr-o locatie unde ne cazam noi cand jucam acasa si am petrecut acolo, dar acolo au inteles ca se poate si mai bine. De-aia am ramas in Romania. Astept marti, dupa meciul cu FCSB. De data asta sper sa fie o petrecere adevarata! Eu de trei zile ma tot incalzesc si ma pregatesc", a dezvaluit Arlauskis.

Intr-un final, portarul a precizat ca nu va continua la CFR din vara, pentru ca nu a primit nicio propunere din partea conducerii celor de la CFR.

"Sincer, nu ma intorc la CFR. Am bilet numai dus si am invatat si eu in viata sa spui ceva: "niciodata sa nu spui niciodata!". Ca sa vorbim de CFR trebuie sa iti propuna cineva ceva, nimeni de la CFR nu mi-a propus nimic", a precizat Arlauskis.