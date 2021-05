Ce revenire! Mihaiu, primul gol in Liga 1, la cinci zile de la cosmarul din Cupa cand a ratat doua penalty-uri

Andreas Mihaiu si-a luat revansa in fata suporterilor dinamovisti.

Mihaiu a facut, astazi, la Pitesti, cel mai bun meci al sau. Varful lui Dinamo a alergat foarte mult si a aratat daruire pe toata durata meciului.S-a zbatut in atac si s-a aflat in multe randuri in pozitie de finalizare.

Efortul i-a fost rasplatit in minutul 12 al confruntarii cu FC Arges, cand a marcat din pasa lui Sorescu.

"Mi-am revenit, colegii au fost alaturi de mine. A fost un esec, astazi ma bucur ca am marcat. Primul gol in Liga 1. De asta e frumos fotbalul. Pierzi, castigi, ratezi penalty, poti reveni, marchezi, e frumos!

Colegii au fost lângă mine foarte mult, toate mesajele primite de la ei m-au ajutat sa trec peste. Speram, ne bucuram ca am castigat astazi. Mai avem o etapa, nu suntem linistiti. Nici la baraj n-ar fi prea frumos", a spus Mihaiu, la finalul meciului cu FC Arges, la Digi Sport.

Mihaiu a explicat si care a fost principalul motiv care a facut posibil revirimentul lui Dinamo pe final de sezon: "Pur si simplu ne-am unit ca si grup, suntem o familie mai legata. Din acest motiv!"

Dinamo a trecut, duminica, cu scorul de 2-1, in deplasare, de FC Arges, in etapa a opta a playout-ului, obtinand a cincea victorie din campionat.

● Meci nebun in Stefan cel Mare! Astra se califica in finala Cupei Romaniei dupa doua ratari incredibile ale dinamovistilor! AICI ai tot ce s-a intamplat in Dinamo 1-1 Astra