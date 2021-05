Inca o victorie importanta pentru Nicolae Stanciu! A cucerit Cupa Cehiei cu Slavia Praga si a ajuns la 11 trofee in palmares

Nicolae Stanciu a cucerit Cupa Cehiei.

Slavia Praga s-a impus in finala Cupei Cehiei cu scorul de 1-0 in fata celor de la Viktoria Plzen. Singurul gol al meciului a fost inscris de Abdallah Sima, in minutul 73, la aproape 20 de minute de la eliminarea unui jucator al adversarilor.

Nicolae Stanciu a fost titular la Slavia Praga, aflandu-se pe teren timp de 79 de minute si, in urma victoriei, a ajuns la 11 trofee adjudecate de-a lungul carierei.

Slavia Praga a cucerit in acest sezon, in Cehia, si titlul de campioana, pentru al treilea an consecutiv. Romanul a avut o contributie importanta la reusita echipei, inscriind 16 goluri si dand 8 pase decisive in cele 45 de partide pe care le-a jucat in tricoul Slaviei.

Pe langa cele doua trofee cucerite in acest sezon, Stanciu mai are in palmares inca un titlu de campion al Cehiei, doua titluri de campion al Romaniei cu FCSB, o Cupa a Romaniei, doua Cupe ale Ligii, o Supercupa a Romaniei, un titlu de campion al Belgiei si o Supercupa a Belgiei.