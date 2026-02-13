VIDEO Gâlcă, incisiv după ce Rapid a părăsit Cupa României: "Cum m-am plâns? Explică-mi plânsul!"

Rapid a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon, după ce a părăsit Cupa României încă din faza grupelor.

RapidCostel GalcaCupa RomanieiFarul Constanta
Obligată să învingă CFR Cluj în ultima rundă, Rapid a obținut doar o remiză în Gruia, scor 1-1. Giuleștenii au terminat pe locul 3 în grupa A, sub FC Argeș și CFR Cluj.

Gâlcă, incisiv după ce Rapid a părăsit Cupa României

Vineri, Costel Gâlcă a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, din campionat. Întrebat dacă crede că a greșit când a menajat anumiți jucători importanți la meciurile din Cupa României, antrenorul a răspuns ferm: "Nu, niciodată. Indiferent de lotul pe care îl am, o să dau șanse tuturor să joace. E important pentru toți jucătorii să simtă că fac parte din lot. Dacă ne bazăm doar pe 11-12 jucători, e grav".

Gâlcă a adăugat, întrebat dacă se așteaptă ca fanii Rapidului să fie dezamăgiți de ratarea obiectivului: "Ne deranjează pe toți eliminarea. Era un obiectiv important pentru noi. Pentru mine e tot timpul presiune pentru că întotdeauna îmi doresc să câștigăm, să arătăm bine și să mulțumim suporterii".

Pe parcursul ultimelor luni, Costel Gâlcă a cerut public în repetate rânduri mai multe transferuri la Rapid. "De multe ori v-ați plâns de faptul că nu aveți destui jucători. Sunteți mulțumit în momentul de față de lotul pe care îi aveți?", a fost una dintre întrebările primite de tehnician la conferința de astăzi.

Lui Gâlcă nu i-a picat tocmai bine întrebrea: "Cum m-am plâns? În ce fel? Spune-mi, explică-mi plânsul. Am spus tot timpul că mi-am dorit jucători pentru a avea doi pe post de valori mai apropiate".

Ce transferuri a făcut Rapid în această iarnă

Veniri - Robert Sălceanu (Petrolul / 400.000 de euro), Talisson (RB Bragantino / 200.000 de euro), Dejan Iliev (UTA Arad / 60.000 de euro), Daniel Paraschiv (Oviedo / 50.000 de euro, împrumutat), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic / gratis), Jesus Fernandez (Poli Iași / gratis), Ianis Maghiar (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Christopher Braun (CFR Cluj / gratis), Claudiu Micovschi (CFC Argeș / gratis), Antoine Baroan (AVS Futebol / gratis), Liviu Nenciu (Viktoria Arnoldsweiler / gratis), Franz Stolz (Genoa / împrumut expirat), Robert Bădescu (Metaloglobus / împrumutat), Rareș Pop (Petrolul / împrumutat), Luka Gojkovic (UTA Arad / împrumutat), Cristian Ignat (Petrolul / împrumutat), Timotej Jambor (Slask Wroclaw / împrumutat) 

