Giuleștenii l-au ales pe Jesus Fernandez (37 de ani), fost câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, după despărțirea de Franz Stolz, portar nemulțumit de statutul de rezervă și gata să revină la Genoa.



Portarul spaniol și-a reziliat deja contractul cu Poli Iași, formație pentru care a evoluat în acest sezon de Liga 2.



Din informațiile obținute de site-ul nostru, clubul din Copou a decis să renunțe la serviciile sale, în contextul șanselor minime de a ajunge în play-off și al salariului consistent al ibericului.



În aceste condiții, Fernandez ar putea semna liber în perioada următoare cu Rapid, mutare agreată de Costel Gâlcă și de staff-ul său, potrivit surselor Sport.ro.



A câștigat patru trofee cu Real Madrid și semnează cu Rapid



Ajuns în România în 2018, la CFR Cluj, Jesus Fernandez are un CV impresionant. A fost în lotul Realului în sezonul 2013–2014, când madrilenii cucereau „La Decima”, iar în vitrina sa se mai regăsesc două Supercupe ale Europei și un trofeu al Campionatului Mondial al Cluburilor. În fotbalul românesc, portarul spaniol este dublu campion cu CFR Cluj, în 2019 și 2020.

