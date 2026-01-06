EXCLUSIV A câștigat patru trofee cu Real Madrid și semnează cu Rapid! A fost dorit și de FCSB în trecut

Ionut Stoica
Rapid este aproape să rezolve un transfer.

jesus fernandez Real Madrid Rapid Bucuresti
Giuleștenii l-au ales pe Jesus Fernandez (37 de ani), fost câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, după despărțirea de Franz Stolz, portar nemulțumit de statutul de rezervă și gata să revină la Genoa.

Portarul spaniol și-a reziliat deja contractul cu Poli Iași, formație pentru care a evoluat în acest sezon de Liga 2. 

Din informațiile obținute de site-ul nostru, clubul din Copou a decis să renunțe la serviciile sale, în contextul șanselor minime de a ajunge în play-off și al salariului consistent al ibericului. 

În aceste condiții, Fernandez ar putea semna liber în perioada următoare cu Rapid, mutare agreată de Costel Gâlcă și de staff-ul său, potrivit surselor Sport.ro.

Ajuns în România în 2018, la CFR Cluj, Jesus Fernandez are un CV impresionant. A fost în lotul Realului în sezonul 2013–2014, când madrilenii cucereau „La Decima”, iar în vitrina sa se mai regăsesc două Supercupe ale Europei și un trofeu al Campionatului Mondial al Cluburilor. În fotbalul românesc, portarul spaniol este dublu campion cu CFR Cluj, în 2019 și 2020.

În actuala stagiune, Fernandez a fost titular în toate cele 17 meciuri jucate de Poli Iași în Liga 2.

Dacă transferul se va concretiza, Jesus Fernandez ar deveni al doilea jucător adus de Rapid în această perioadă, după Daniel Paraschiv. 

100.000 de euro este cota de piață a goalkeeper-ului, potrivit Transfermarkt.

Jesus Fernandez a fost dorit și de FCSB acum doi ani, când formația bucureșteană se despărțea de serviciile lui Andrei Vlad. DETALII AICI

