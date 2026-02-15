Astfel, FCSB rămâne pe locul 10 și riscă să nu se califice în play-off.

Valentin Crețu, supărat pe arbitraj

Valentin Crețu a reacționat după înfrângerea cu Universitatea Craiova și a mărturisit că este extrem de dezamăgit, mai ales că echipa a făcut o repriză secundă foarte bună.

De altfel, fundașul lateral al campioanei en-titre s-a arătat nemulțumit de arbitrajul lui Marian Barbu despre care a spus că i-a avantajat pe jucătorii Universității Craiova.

”Cum să comentăm? E o înfrângere și e dureroasă. Era ca o finală pentru noi. Păcat de repriza a doua bună pe care am făcut-o. Cred că au avut o ocazie mare în prima repriză și au marcat. Ce să zic... Sunt foarte dezamăgit și eu, dar și băieții. Îmi pare rău de această înfrângere.

Așa a văzut arbitrul, Rus a făcut 7 faulturi și nu i-a dat niciun galben, mie la primul mi-a dat galben, la 70 de metri de poartă. I-am și spus frumos că e primul fault. Nu mi-a zis nimic, a plecat. Ne concentrăm pe jocul nostru. Avem mult de tras pentru a ajunge în play-off.

Te ciupesc și arbitrii. Cum vedeți asta? Au stat 5 minute la VAR și au dat 7 de prelungire. Atâta timp cât avem șanse, nu ne depărtăm. Avem 3 finale și trebuie să le câștigăm, poate ne ajută și celelalte rezultate.

În prima repriză am stat departe de ei, au controlat mai bine jocul. În a doua am fost mai agresivi, am controlat mai bine, ne mișcăm mai mult și mai bine. Așa au venit și ocaziile. Păcat că nu a marcat Bîrligea. Era bun și un egal. Îmi pare rău de prima repriză. Au marcat la prima ocazie și ne-a fost mai greu. Sunt o echipă bună”, a spus Vali Crețu după meci.