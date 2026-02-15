Universitatea Craiova continuă parcursul excelent în Superliga, reușind să se impună la limită în fața roș-albaștrilor, grație golului marcat de Al Hamlawi în minutul 23. Oltenii au ajuns la 53 de puncte și s-au desprins la patru lungimi de urmăritoarele Dinamo și Rapid, în timp ce situația devine critică pentru FCSB, aflată pe locul 10 și cu emoții mari pentru prinderea play-off-ului.

Imediat după fluierul final, Filipe Coelho a transmis că planul tactic a funcționat ireproșabil, subliniind capacitatea jucătorilor săi de a se autodepăși fizic.

Mixul dintre ambiție și organizare

„Cred că am evoluat bine. În prima repriză am avut câteva șanse importante. Am pus în aplicare strategia corectă pentru acest meci. Am spus-o și înainte, am jucat împotriva campioanei.

Jucăm ca o echipă, trebuie să suferim din când în când. Uneori trebuie să alergăm mai mult decât sunt limitele noastre. Am avut o organizare bună, încă un joc în care nu am primit gol. E un mix între ambiție și organizare, mândria de a reprezenta un oraș, o comunitate”, a spus Filipe Coelho la finalul întâlnirii.

FCSB a câştigat în tur cu 1-0. Din 2014, cele două s-au întâlnit în principala competiţie internă de 42 de ori, de opt ori au câştigat oltenii, de 27 de ori s-au impus roş-albaştrii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.

Ultima victorie reuşită de alb-albaştri în campionat data din 6 mai 2024, Universitatea Craiova - FCSB 2-0, potrivit LPF.