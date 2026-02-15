Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, FCSB, în etapa a 27-a din Superligă. Unicul gol al derby-ului a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 23.

Tudor Băluță: „E o victorie la fel ca oricare alta”

În ciuda orgoliilor de la mijloc și a mizei confruntării, Tudor Băluță a susținut după meci că pentru el a fost doar un succes ca oricare altul.

„Cred că a fost un meci frumos, plăcut ochiului, în care s-au întâlnit două echipe care au vrut să joace fotbal. E o victorie la fel ca oricare alta, la fel ca victoriile care au fost și sper că vor mai veni. Ne bucurăm în seara asta și de mâine la treabă iar.

Bucuria e la fel de mare când câștigăm cu FCSB sau altă echipă, mai ales aici acasă, cu suporterii noștri. Sunt meciuri și meciuri, meciuri în care dominăm mai mult sau cum a fost în această seară cu un adversar mai puternic de a fost un meci care pe care. Nu a fost un meci ușor, dar pentru orice victorie trebuie să muncim extrem de mult.

Băluță: „Ne interesează să ne pregătim bine”

Sunt extrem de mândru de toți cum ne-am luptat pentru fiecare părticică de teren, pentru fiecare minge. Nu mă interesează. Mă interesează ce meciuri mai avem, ce mai e până la play-off. Vedem.

Pe noi ne interesează să ne pregătim bine. Ne-am scuturat după acel meci cu Farul. Am avut o săptămână grea, cu Dinamo, în campionat, și apoi cu FCSB în Cupă și campionat. Cred că am ieșit destul de bine.

Cred că e ok Screciu, nu era panică la vestiar. Diferența s-a făcut la cei 11 jucători de la noi și cei trei, patru care au intrat. Fiecare a fost motivat, iar la momentul golului a contat calitatea lui Assad. Ne bucurăm că a marcat și că am reușit să luăm cele trei puncte”, a declarat Tudor Băluță, după Universitatea Craiova - FCSB 1-0.

