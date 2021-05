Dinamo - Astra Giurgiu, LIVE de la 20:15 | Dinamo vrea sa joace finala Cupei Romaniei si sa bifeze inca o victorie! Astra vine dupa trei infrangeri consecutive

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Dinamo si Astra Giurgiu pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipa lui Dusan Uhrin are un moral bun dupa seria de patru victorii consecutive si viseaza la o calificare in finala Cupei Romaniei, desi giurgiuvenii sunt favoriti datorita rezultatului din tur. Astra s-a impus cu 1-0 la Giurgiu, prin golul inscris de Krpic in minutul 4 al meciului.

Ionut Badea va bifa primul sau meci pe banca Astrei, dupa ce Eugen Neagoe a fost demis in urma rezultatelor slabe obtinute de echipa. Giurgiuvenii nu au mai reusit sa castige de cinci meciuri, ultima victorie fiind inregistrata cu ultima clasata Hermannstadt.

Cele doua s-au intalnit si in playout, acolo unde au remizat, 0-0. Dinamo este peste Astra in clasament, echipa lui Badea fiind pe primul loc de la baraj.

In sferturile Cupei Romaniei, Astra a trecut fara probleme de Petrolul, in timp ce Dinamo a invins-o cu 3-1 pe Dunarea Calarasi.