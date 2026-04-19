Topul antrenorilor laureați all-time în Cupa României. Ce loc în istorie atacă semifinaliștii din acest an
Săptămâna viitoare au loc semifinalele Cupei României.

  • Semifinalele Cupei României Betano 2025/2026 sunt FC Argeș – U Cluj (21 aprilie) și Dinamo București – Universitatea Craiova (23 aprilie).

Cei patru antrenori aflați încă în cursa pentru trofeul de tradiție al fotbalului românesc sunt, așadar, Bogdan Andone (Argeș), Cristiano Bergodi (U Cluj), Zeljko Kopic (Dinamo) și Filipe Coelho (Universitatea Craiova). Trei antrenori străini și doar unul român, pe banca nou-promovatei cu sezon excepțional, scrie FRF.

Doar Cristiano Bergodi a mai câștigat Cupa României Betano, și asta chiar de două ori, laureat al edițiilor consecutive 2022 și 2023, pe banca formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe. În avancronica semifinalelor 2025/2026 ale competiției, să descoperim împreună topul antrenorilor laureați all-time în Cupă, evidențiindu-se astfel și locul pe care l-ar putea ocupa oricare dintre cei patru semifinaliști ai sezonului în curs de desfășurare, mai scrie site-ul FRF.

Un singur antrenor cu patru Cupe la zi!

Cinci infrangeri in sase etape pentru Voluntari! Andone a anuntat ce se intampla cu Teja: "Mai bine pleaca din jucatori!"
Atac DUR la adresa lui Ioan Andone! Becali il condamna pe fostul antrenor al lui Dinamo pentru deciziile luate: "Nu stiu de ce s-a bagat in asta, sa le dea sperante dinamovistilor"
Ioan Andone, despre negocierile lui Ionut Negoita cu investitorii spanioli: "Cumpara fara sa vada!" Ce spune despre posibilitatea sa fie presedintele "cainilor"
Liderul all-time rămâne Ioan Andone, singurul antrenor care a reușit să își treacă în palmares patru trofee. Acesta le-a cucerit cu două echipe diferite, Dinamo București și CFR Cluj. Alți 7 tehnicieni au, fiecare, câte trei Cupe câștigate, o listă selectă cu nume uriașe ale fotbalului românesc, de la Iuliu Baratky sau Ștefan Kovacs spre Emeric Ienei, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu!

Dar iată topul complet al antrenorilor laureați, cu denumirile formațiilor din momentul câștigării trofeului și menționați în ordine cronologică, dincolo de cifra de palmares, pe firul istoric al Cupelor adjudecate.

Cupa României - Antrenorul cu patru trofee

4 – Ioan Andone (Dinamo București – 2003, 2004, 2005; CFR Cluj – 2008).

Cupa României - Antrenorii cu trei trofee

3 – Iuliu Baratky (Rapid București – 1941, 1942; Dinamo București – 1959), Gheorghe Popescu I (CCA București – 1951, 1952; Steaua București – 1962), Ilie Savu (CCA București – 1955 împreună cu Ștefan Dobay, Steaua București – 1966, 1967), Ștefan Kovacs (Steaua București – 1969, 1970, 1971), Emeric Ienei (Steaua București – 1976, 1985, 1999), Mircea Lucescu (Dinamo București – 1986, 1990; Rapid București – 1998), Anghel Iordănescu (Steaua București – 1987, 1988, 1989).

Cupa României - Antrenorii cu două trofee

2 – Edi Bauer (Rapid București – 1937, 1938), Ștefan Auer (Rapid București – 1939, 1940), Francisc Ronay (CCA București – 1949, 1950), Ilie Oană (Petrolul Ploiești – 1963; Universitatea Craiova – 1978), Bazil Marian (Dinamo București – 1968; Rapid București – 1972), Dumitru Dumitriu (Steaua București – 1996, 1997), Cornel Dinu (Dinamo București – 2000, 2001), Răzvan Lucescu (Rapid București – 2006, 2007), Toni Conceicao (CFR Cluj – 2009, 2016), Cristiano Bergodi (Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 2022, 2023).

Cupa României - Antrenorii cu un trofeu

1 – Josef Uridil (Ripensia Timișoara – 1934), Carol Wanna (CFR București – 1935), Jeno Konrad (Ripensia Timișoara – 1934), Zoltan Beke (CFR Turnu Severin – 1943), Gusztav Juhasz (ITA Arad – 1948), Coloman Braun-Bogdan (Flamura Roșie Arad – 1953), Mihai Zsizsik (Metalul Reșița – 1954), Ștefan Dobay (CCA București – 1955 împreună cu Ilie Savu), Camil Schertz (Progresul Oradea – 1956), Dincă Schileru (Știința Timișoara – 1958), Augustin Botescu (Progresul București – 1960), Ștefan Wetzer (Arieșul Turda – 1961), Traian Ionescu (Dinamo București – 1964), Andrei Sepci (Știința Cluj – 1965), Dumitru Anescu (Chimia Rm. Vâlcea – 1973), Traian Ivănescu (Jiul Petroșani – 1974), Ion Motroc (Rapid București – 1975), Constantin Deliu (Universitatea Craiova – 1977), Gheorghe Constantin (Steaua București – 1979), Ion V. Ionescu (Politehnica Timișoara – 1980),

Ion Oblemenco (Universitatea Craiova – 1981), Valentin Stănescu (Dinamo București – 1982), Constantin Oțet (Universitatea Craiova – 1983), Dumitru Nicolae Nicușor (Dinamo București – 1984), Sorin Cârțu (Universitatea Craiova – 1991), Victor Pițurcă (Steaua București – 1992), Marian Bondrea (Universitatea Craiova – 1993), Constantin Cârstea (Gloria Bistrița – 1994), Ion Marin (Petrolul Ploiești – 1995), Mircea Rednic (Rapid București – 2002), Andrea Mandorlini (CFR Cluj – 2010), Cosmin Olăroiu (Steaua București – 2011), Dario Bonetti (Dinamo București – 2012), Cosmin Contra (Petrolul Ploiești – 2013), Daniel Isăilă (Astra Giurgiu – 2014), Constantin Gâlcă (Steaua București – 2015), Claudiu Niculescu (FC Voluntari – 2017), Devis Mangia (Universitatea Craiova – 2018), Gheorghe Hagi (Viitorul Constanța – 2019), Anton Petrea (FCSB – 2020), Marinos Ouzounidis (Universitatea Craiova – 2021), Florin Maxim (Corvinul Hunedoara – 2024), Dan Petrescu (CFR Cluj – 2025).

S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Adrian Ilie l-a dat de gol pe Gică Hagi: „Am vorbit cu el!” Ce i-a dezvăluit viitorul selecționer
Gică Hagi la Dinamo?! Cristi Borcea a făcut dezvăluirea: „100%”
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și pe VOYO! Chef Florin Dumitrescu și Benny Adegbuyi sunt invitații speciali
Italienii îl aduc pe Chivu lângă o legendă din 1938. Ce record stă să pice sub comanda românului
Ionuț Iftimoaie, poveste fără filtru: "Tremura sala!" Venit din Italia, luptătorul a devenit faimos în România. Care au fost secretele lui
Premieră absolută în finala de la Barcelona: ce au făcut Rublev şi Fils
Luka Modric a luat decizia: ce a cerut fotbalistul lui AC Milan la 40 de ani
Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 18:15! Duel cu miză uriașă
Rădoi reacționează după ce Becali i-a cerut să nu-l mai joace pe Chiricheș: „O situație incomodă”
Continuă coșmarul pentru Louis Munteanu în Statele Unite: antrenorul l-a sărit din schemă la ultimul meci
Everton - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 16:00! Cel mai încins „Merseyside Derby” din ultimii ani
Mihaela Cambei trage pentru aur la Europenele de Haltere, de la 18:00, LIVE pe VOYO
S-a decis! Noul stadion Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu
Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Gigi Becali e gata să-l ia la FCSB: ”O să purtăm o discuție”

Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat

Sorana Cîrstea, caz de Dosarele X: capitolul la care românca e unică în lume, la ora actuală

Gigi Becali dă lovitura: 8,000,0000 de euro!

Rădoi reacționează după ce Becali i-a cerut să nu-l mai joace pe Chiricheș: „O situație incomodă”
Continuă coșmarul pentru Louis Munteanu în Statele Unite: antrenorul l-a sărit din schemă la ultimul meci
A venit anunțul! Gică Hagi, noul selecționer al naționalei: când va fi prezentat
Mihaela Cambei trage pentru aur la Europenele de Haltere, de la 18:00, LIVE pe VOYO
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și pe VOYO! Chef Florin Dumitrescu și Benny Adegbuyi sunt invitații speciali
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
Ion Marin: „Actualii antrenori nu au curajul să promoveze jucătorii tineri”. Ce spune despre Mircea Lucescu
SPECIAL | Antrenorii cu cele mai multe puncte strânse în secolul 21
Când se joacă semifinalele Dinamo - Universitatea Craiova și FC Argeș - U Cluj și unde se va disputa finala Cupei!
Corvinul - Voluntari 3-1 | Hunedorenii sunt în finala Cupei României
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

