Semifinalele Cupei României Betano 2025/2026 sunt FC Argeș – U Cluj (21 aprilie) și Dinamo București – Universitatea Craiova (23 aprilie).

Cei patru antrenori aflați încă în cursa pentru trofeul de tradiție al fotbalului românesc sunt, așadar, Bogdan Andone (Argeș), Cristiano Bergodi (U Cluj), Zeljko Kopic (Dinamo) și Filipe Coelho (Universitatea Craiova). Trei antrenori străini și doar unul român, pe banca nou-promovatei cu sezon excepțional, scrie FRF.

Doar Cristiano Bergodi a mai câștigat Cupa României Betano, și asta chiar de două ori, laureat al edițiilor consecutive 2022 și 2023, pe banca formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe. În avancronica semifinalelor 2025/2026 ale competiției, să descoperim împreună topul antrenorilor laureați all-time în Cupă, evidențiindu-se astfel și locul pe care l-ar putea ocupa oricare dintre cei patru semifinaliști ai sezonului în curs de desfășurare, mai scrie site-ul FRF.

Un singur antrenor cu patru Cupe la zi!