- Semifinalele Cupei României Betano 2025/2026 sunt FC Argeș – U Cluj (21 aprilie) și Dinamo București – Universitatea Craiova (23 aprilie).
Cei patru antrenori aflați încă în cursa pentru trofeul de tradiție al fotbalului românesc sunt, așadar, Bogdan Andone (Argeș), Cristiano Bergodi (U Cluj), Zeljko Kopic (Dinamo) și Filipe Coelho (Universitatea Craiova). Trei antrenori străini și doar unul român, pe banca nou-promovatei cu sezon excepțional, scrie FRF.
Doar Cristiano Bergodi a mai câștigat Cupa României Betano, și asta chiar de două ori, laureat al edițiilor consecutive 2022 și 2023, pe banca formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe. În avancronica semifinalelor 2025/2026 ale competiției, să descoperim împreună topul antrenorilor laureați all-time în Cupă, evidențiindu-se astfel și locul pe care l-ar putea ocupa oricare dintre cei patru semifinaliști ai sezonului în curs de desfășurare, mai scrie site-ul FRF.
Un singur antrenor cu patru Cupe la zi!
Liderul all-time rămâne Ioan Andone, singurul antrenor care a reușit să își treacă în palmares patru trofee. Acesta le-a cucerit cu două echipe diferite, Dinamo București și CFR Cluj. Alți 7 tehnicieni au, fiecare, câte trei Cupe câștigate, o listă selectă cu nume uriașe ale fotbalului românesc, de la Iuliu Baratky sau Ștefan Kovacs spre Emeric Ienei, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu!
Dar iată topul complet al antrenorilor laureați, cu denumirile formațiilor din momentul câștigării trofeului și menționați în ordine cronologică, dincolo de cifra de palmares, pe firul istoric al Cupelor adjudecate.
Cupa României - Antrenorul cu patru trofee
4 – Ioan Andone (Dinamo București – 2003, 2004, 2005; CFR Cluj – 2008).
Cupa României - Antrenorii cu trei trofee
3 – Iuliu Baratky (Rapid București – 1941, 1942; Dinamo București – 1959), Gheorghe Popescu I (CCA București – 1951, 1952; Steaua București – 1962), Ilie Savu (CCA București – 1955 împreună cu Ștefan Dobay, Steaua București – 1966, 1967), Ștefan Kovacs (Steaua București – 1969, 1970, 1971), Emeric Ienei (Steaua București – 1976, 1985, 1999), Mircea Lucescu (Dinamo București – 1986, 1990; Rapid București – 1998), Anghel Iordănescu (Steaua București – 1987, 1988, 1989).
Cupa României - Antrenorii cu două trofee
2 – Edi Bauer (Rapid București – 1937, 1938), Ștefan Auer (Rapid București – 1939, 1940), Francisc Ronay (CCA București – 1949, 1950), Ilie Oană (Petrolul Ploiești – 1963; Universitatea Craiova – 1978), Bazil Marian (Dinamo București – 1968; Rapid București – 1972), Dumitru Dumitriu (Steaua București – 1996, 1997), Cornel Dinu (Dinamo București – 2000, 2001), Răzvan Lucescu (Rapid București – 2006, 2007), Toni Conceicao (CFR Cluj – 2009, 2016), Cristiano Bergodi (Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 2022, 2023).
Cupa României - Antrenorii cu un trofeu
1 – Josef Uridil (Ripensia Timișoara – 1934), Carol Wanna (CFR București – 1935), Jeno Konrad (Ripensia Timișoara – 1934), Zoltan Beke (CFR Turnu Severin – 1943), Gusztav Juhasz (ITA Arad – 1948), Coloman Braun-Bogdan (Flamura Roșie Arad – 1953), Mihai Zsizsik (Metalul Reșița – 1954), Ștefan Dobay (CCA București – 1955 împreună cu Ilie Savu), Camil Schertz (Progresul Oradea – 1956), Dincă Schileru (Știința Timișoara – 1958), Augustin Botescu (Progresul București – 1960), Ștefan Wetzer (Arieșul Turda – 1961), Traian Ionescu (Dinamo București – 1964), Andrei Sepci (Știința Cluj – 1965), Dumitru Anescu (Chimia Rm. Vâlcea – 1973), Traian Ivănescu (Jiul Petroșani – 1974), Ion Motroc (Rapid București – 1975), Constantin Deliu (Universitatea Craiova – 1977), Gheorghe Constantin (Steaua București – 1979), Ion V. Ionescu (Politehnica Timișoara – 1980),
Ion Oblemenco (Universitatea Craiova – 1981), Valentin Stănescu (Dinamo București – 1982), Constantin Oțet (Universitatea Craiova – 1983), Dumitru Nicolae Nicușor (Dinamo București – 1984), Sorin Cârțu (Universitatea Craiova – 1991), Victor Pițurcă (Steaua București – 1992), Marian Bondrea (Universitatea Craiova – 1993), Constantin Cârstea (Gloria Bistrița – 1994), Ion Marin (Petrolul Ploiești – 1995), Mircea Rednic (Rapid București – 2002), Andrea Mandorlini (CFR Cluj – 2010), Cosmin Olăroiu (Steaua București – 2011), Dario Bonetti (Dinamo București – 2012), Cosmin Contra (Petrolul Ploiești – 2013), Daniel Isăilă (Astra Giurgiu – 2014), Constantin Gâlcă (Steaua București – 2015), Claudiu Niculescu (FC Voluntari – 2017), Devis Mangia (Universitatea Craiova – 2018), Gheorghe Hagi (Viitorul Constanța – 2019), Anton Petrea (FCSB – 2020), Marinos Ouzounidis (Universitatea Craiova – 2021), Florin Maxim (Corvinul Hunedoara – 2024), Dan Petrescu (CFR Cluj – 2025).