"Simtim ca se doreste distrugerea clubului!" Ce spune managerul lui Dinamo despre finalul acestui sezon si despre viitorul lui Uhrin

Dinamo a ajuns la 4 victorii consecutive in playout-ul Ligii 1.

Echipa din Stefan cel Mare a trecut sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de FC Hermannstadt, golurile fiind inscrise de Paul Anton din penalty.

Dupa meci, managerul lui Dinamo, Mario Nicolae, a vorbit despre situatia de la echipa si despre cum s-a produs declicul care le-a permis dinamovistilor sa obtina 4 rezultate bune la rand.

"Numai noi stim ce am indurat pana in momentele astea la Dinamo, ce greu a fost si ce greu e in continuare si de-asta trebuie sa ne plecam palaria in fata lor, pentru ca baietii astia sunt niste eroi si exista in continuare tensiune foarte mare la echipa pentru ca e o frustrare foarte mare, s-a acumulat foarte mare oboseala in timpul asta, nervi...

Partea financiara, viitorul clubului ii afecteaza foarte mult psihicul jucatorului. A fost nevoie de prima victorie ca sa se descatuseze baietii si de acolo lucrurile s-au legat altfel. Simtim ca se doreste distrugerea clubului Dinamo. Se simte tensiunea asta foarte mare din toate partile ca Dinamo sa dispara si iata ca dezamagim foarte multi oameni. Dinamo respira un aer bun, curat, de munte", a declarat Mario Nicolae, care a vorbit si despre Cupa Romaniei, in a carei finala Dinamo va incerca sa se califice marti seara.

"Ne dorim foarte mult sa ajungem sa jucam finala, ne dorim foarte mult trofeul pentru fani. Mister Uhrin chiar isi doreste continuitate si nu e genul de om sa fi venit ca sa aiba de unde sa plece. Asta imi transmite zi de zi. Suntem uniti, discutam si despre viitor, dar nu depinde doar de noi. Ca sa poti sa faci performanta si sa nu mai ajungi in situatia de anul acesta, ai nevoie de stabilitate financiara si de un viitor cat mai linistit", a adaugat managerul 'cainilor rosii'.

Returul din semifinalele Cupei Romaniei dintre Dinamo si Astra este programat marti, de la ora 20:15. In meciul tur, giurgiuvenii au castigat cu 1-0, astfel ca pornesc cu prima sansa la calificarea in ultimul act al competitiei.