Dinamo, aproape de despartirea de unul dintre titulari! Fotbalistul este dorit de Iordanescu la Cluj, dar are oferte si din strainatate

Indiferent daca va ramane sau nu in Liga 1, Dinamo se va desparti in vara de unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei.

Este vorba despre Paul Anton, cel care a adus victoria dinamovistilor in meciul cu FC Hermannstadt, reusind ambele goluri ale partidei.

Mijlocasul in varsta de 30 de ani isi incheie contractul si nu duce lipsa de oferte. Anton este dorit si in Liga 1, la CFR Cluj, dar are si variante din strainatate.

Fostul presedinte al lui Dinamo, Daniel Stanciu, a spus ca este convins ca fotbalistul va pleca din Stefan cel Mare la finalul acestei stagiuni.

"Din ce stiu eu, are oferte din tara. Nu cred ca va ramane din vara. E un fotbalist foarte bun, lider, iti face diferenta la mijlocul terenului", a spus Daniel Stanciu, la Look Sport.

Intrebat recent despre despartirea de Dinamo, Anton a ezitat sa dea un raspuns, dorind sa pastreze misterul pana la finalul sezonului. "Daca raman si din vara? Vreau sa ma bucur de aceasta victorie, apoi sa castigam si cu Astra, s-o luam meci cu meci. Vom vedea dupa aceea ce va fi", a spus fotbalistul.

Pentru Dinamo urmeaza returul semifinalei din Cupa Romaniei cu Astra, programat marti, de la ora 20:15. In playout-ul Ligii 1, dinamovistii ii vor mai infrunta in urmatoarea perioada pe FC Arges si Chindia Targoviste.