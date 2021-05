Scapa Dinamo de Cortacero?! Anunt de ultima ora al fanilor! "Poate ii dam noi bani si preluam actiunile"

Dinamovistii sunt aproape sa ramana in Liga 1, insa vor avea o alta mare problema.

"Cainii" trebuie sa gaseasca o solutie in problema numita "Pablo Cortacero", patronul spaniol venit cu intentii mari in Romania, dar care s-a dovedit a fi doar un impostor care a incercat sa profite de pe urma brandului pe care l-a preluat. Totusi, unul dintre cei mai vocali suporteri din DDB anunta ca s-ar putea gasi o solutie in privinta plecarii acestuia, veste pe care toti suporterii clubului o asteapta.

"Noi mai avem niste procese cu domnul Cortacero, dupa ce in prima instanta a pierdut unul, in martie. Vom avea o noua infatisare pe 11 mai in speta cu Pablo Cortacero, iar mai apoi una in iunie cu domnul Serdean, care a contestat excluderea din conducere. Daca si a doua oara domnul Pablo Cortacero pierde procesul, noi speram sa vina cineva si sa ii ofere o anumita suma de bani pentru a ceda 70% din actiuni.

Oricine ar vrea sa vina acum la Dinamo se gandeste ca da niste banii, dar nu stie ce se intampla cu ei. Se gandeste ca poate ii ia Cortacero. Hai sa vedem ce se intampla la procese, speram sa avem vesti bune si din punct de vedere sportiv si financiar. Hai sa vedem ce se intampla cu urmatoarele procese cu Cortacero si Serdean si poate o sa se gaseasca o solutie si acesti spanioli vor preda actiunile!

Poate, daca va pierde aceasta speta, Cortacero iese si face niste declaratii si ridica mainile. Poate vine cineva si ii da 800.000 de euro. Poate ii dam noi 800.000 de euro", a spus Alexandru Conovaru, unul dintre membrii importanti din DDB, la Realitatea Sportiva.