Ozil si Gundogan, bagati in SEDINTA de Angela Merkel inainte de Cupa Mondiala! Ce imagine aparuta pe net le-a reprosat

Cupa Mondiala 2018 incepe joi pe www.sport.ro

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avut o intalnire confidentiala cu internationalii germani de origine turca Mesut Ozil si Ilkay Gundogan, dupa ce acestia au fost fotografiati alaturi de presedintele Turciei, Recep Tayyip Edrogan, relateaza ziarul Bild.

Merkel le-ar fi cerut explicatii jucatorilor, ambii nascuti in orasul german Gelsenkirchen din parinti turci, despre modul in care fotografiile cu presedintele turc au aparut in presa.

Ozil si Gundogan aveau esarfe ale cluburilor lor, Arsenal respectiv Manchester City, la intalnirea cu Erdogan care a avut loc la Londra in luna mai, cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare din Turcia.

Fotografiile au declansat o dezbatere in Germania, unde sentimentele anti-Erdogan sunt obisnuite, in timp ce jucatorii in cauza au fost fluierati la amicalele cu Austria si Arabia Saudita.

Bild sustine ca purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, a confirmat intalnirea dintre Merkel si jucatori, care a avut loc la un cantonament din Tirolul de Sud, dar detaliile discutiei sunt confidentiale.