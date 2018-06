Anunt de ULTIMA ORA despre Salah: participarea la Mondial, IN PERICOL! Ce decizie a luat antrenorul Egiptului

Salah s-a accidentat grav la umar in finala Champions League.

Decizia privind participarea lui Mohamed Salah la primul meci al Egiptului la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, vineri, va fi anuntata "in ultimul moment", a precizat staff-ul tehnic al "Faraonilor".



"Vom astepta pana in ultimul moment pentru a decide daca va juca sau nu", a declarat Mohamed Abou al-Ela, medicul selectionatei Egiptului, cu trei zile inainte de intrarea in competitie, contra Uruguayului, la Ekaterinburg.

"Nu stim inca daca va disputa meciul, dar vom face un antrenament in plus si vom avea o idee mai clara despre aceasta situatie", a adaugat managerul general al echipei, Ihab Lahita.

Mohamed Salah, atacantul-vedeta al Egiptului si al clubului FC Liverpool, s-a accidentat la umarul stang in cursul finalei Ligii Campionilor de pe 26 mai contra lui Real Madrid. El nu a luat parte la primul antrenament al egiptenilor, duminica, la Groznii.

Marti, atacantul in varsta de 25 de ani s-a prezentat intr-o forma buna, s-a antrenat singur si a facut exercitii pentru intarirea umarului.

La prima lor participare la o Cupa Mondiala dupa 28 de ani, "Faraonii" vor mai juca in Grupa A cu Rusia, pe 19 iunie, si cu Arabia Saudita, pe 25.