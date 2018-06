FIFA a anuntat unde va avea loc Mondialul din 2026! TREI TARI vor organiza turneul final

FIFA a anuntat ca turneul final al Campionatului Mondial din 2026 va avea loc in trei tari. Candidatura comuna a SUA-Mexic-Canada a fost desemnata castigatoare!

Campionatul Mondial din 2026 va fi primul din istorie cu 48 de echipe!

SUA-Mexic-Canada au invins Marocul pentru organizarea turneului final.

JUST IN: Joint bid from the U.S., Canada and Mexico has won the right to host soccer's World Cup in 2026.