"Toate meciurile au fost cumpărate". Acuzații incredibile despre Cupa Mondială din 2018, din partea unui mare fotbalist

Fostul mijlocaș a mărturisit că meciurile jucate de naționala Rusiei la Cupa Mondială din 2018 au fost "aranjate".

La momentul respectiv, naționala antrenată de Stanislav Cherchesov a trecut de faza grupelor, iar în optimi a produs o mare surpriză, eliminând Spania după loviturile de departajare.

Afirmații grave din partea legendarului jucător rus

Țara gazdă a turneului final s-a oprit în sferturile de finală, unde a fost învinsă de Croația, iar Andrei Kanchelskis susține că nicio partidă nu s-a jucat pe bune.

"Nu am nimic împotriva lui Cherchesov, dar pentru ce să îl felicit? Că am cumpărat meciurile? Da, toate meciurile au fost cumpărate! Am fost gazde și am făcut același lucru ca la Mondialul din Coreea de Sud și Japonia.

Spania a jucat inexplicabil de prost. A fost un meci ciudat pentru mine. Adevărul probabil urmează să se afle. V-ați întrebat de ce antrenorul Spaniei a fost demis la câteva zile distanță?

Nu credeți că prezența Regelui Spaniei în tribune a avut o legătură? Credeți-mă, a fost o înțelegere specială. Am jucat fotbal, știu și înțeleg jocul. Spaniolii n-au lovit mingea așa cum ne-au obișnuit", a spus Kanchelskis, potrivit sportal.blic.rs.

Andrei Kanchelskis a evoluat pentru Dinamo Kiev și Șahtior, apoi a ajuns în Premier League. La Manchester United a evoluat în 123 de meciuri și a marcat 28 de goluri.

A mai jucat la Everton, Fiorentina, Rangers, Manchester City, Southampton, Al Hilal sau Dinamo Moscova.