Scenariu incredibil: Guardiola, DE URGENTA la Mondial, dupa demiterea lui Lopetegui

Bomba a explodat cu doar o zi inaintea inceperii Campionatului Mondial. Federatia Spaniola l-a dat afara pe Julen Lopetegui, in urma unui scandal iscat ca urmare a confirmarii acestuia la Real Madrid.

Lopetegui a semnat un contract cu Real Madrid, iar clubul a anuntat ca antrenorul va prelua banca tehnica de pe Bernabeu abia dupa Campionatul Mondial. Totusi, sefii fotbalului spaniol s-au simtit insultati de intelegerea facuta de antrenor cu Real si au decis sa-l dea afara.

Fotbalistii s-au impotrivit demiterii, dar nu l-au putut salva pe Lopetegui.

Fostul mare atacant Gary Lineker este de parere ca singura sansa ca Spania sa mai faca ceva la Campionatul Mondial este sa-l convinga pe Pep Guardiola sa preia echipa pentru cateva saptamani, lucru aproape imposibil si nemaiintalnit in fotbal.

"Nu mai pot paria pe Spania. Poate doar daca vor face ceva ingenios, cum ar fi sa-l convinga pe Guardiola sa preia echipa pentru cateva saptamani", a scris Lineker pe Twitter.

I’m no longer tipping Spain unless they do something ingenious like ask Pep Guardiola to take charge for a few weeks only.