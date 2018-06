Ce sanse are Rusia sa treaca de faza grupelor la Mondial? Putin a cerut parerea specialistilor: "Trebuie sa luptam pana in ultimul minut!"

A mai ramas o singura zi pana la startul Campionatului Mondial. Rusia - Arabia Saudita este meciul de deschidere.

Vladimir Putin, presedintele Rusiei, este ingrijorat in ceea ce priveste prestatia echipei nationale la turneul final. Conform DailyMail, Vladimir Putin a cerut parerea mai multor specialisti in incercarea de a afla daca nationala Rusiei are sanse de a depasi macar faza grupelor. Raspunsurile acestora au fost ingrijoratoare.



"Nationala noastra nu a avut rezultate bune in ultima perioada. Ne asteptam cu totii, suporterii si iubitorii fotbalului din Rusia, ca echipa sa joace cu demnitate, sa arate un fotbal modern si interesant, dar si sa lupte pana in ultimul minut", a declarat Putin pentru BBC.

Rusia este in Grupa A, alaturi de Arabia Saudita, Egipt si Uruguay.