Cupa Mondiala 2018: Prezentarea echipelor din Grupa H - Polonia, Senegal, Columbia, Japonia

Prezentarea echipelor din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.

POLONIA

Palmares:

Cupa Mondiala: locul 3 in 1974 si 1982; a 8-a participare

EURO: sferturi de finala in 2016

Jocurile Olimpice: campioana in 1972, finalista in 1976 si 1992

Clasamentul FIFA: locul 8

Supranume: Bialo Czerwoni (Alb si Rosu)

Selectioner: Adam Nawalka (din octombrie 2013)

Presedintele federatiei: Zbigniew Boniek

Numar de jucatori legitimati: circa un milion

Principalele cluburi: Legia Varsovia, Lech Poznan, Jagiellonia Bialystok, Wisla Cracovia

Vedete: Robert Lewandowski, Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak

Calificare: a castigat Grupa E a preliminariilor europene, in fata Danemarcei, Muntenegrului si Romaniei

Echipa-tip: Szczesny - Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski - Blaszczykowski, Krychowiak, Maczynski, Grosicki - Milik, Lewandowski



Lotul de jucatori:



SENEGAL

Palmares:

Cupa Mondiala: sferturi de finala in 2002; a 2-a participare

Cupa Africii pe Natiuni: finalista in 2002

Clasamentul FIFA: locul 27

Supranume: Leii din Teranga

Selectioner: Aliou Cisse (din 2015)

Presedintele federatiei: Augustin Senghor

Numar de jucatori legitimati: 16.700

Principalele cluburi: Jaraaf, Jeanne d'Arc, Casa Sports, Generation Foot, Diambars

Vedete: Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyate

Calificare: primul loc in Grupa D a zonei africane, urmata de Burkina Faso

Echipa-tip: A. Diallo - Sabaly, Koulibaly, Mbodj, Gassama - I. Gueye, Kouyate - I. Sarr, K. Balde, Mane - Sakho



Lotul de jucatori:







COLUMBIA

Palmares:

Cupa Mondiala: sferturi de finala in 2014; a 6-a participare

Copa America: campioana in 2001, vicecampioana in 1975, locul al treilea in 1987, 1993, 1995, 2016

Cupa Confederatiilor: locul 4 in 2003

Clasamentul FIFA: locul 16

Supranume: Los Cafeteros

Selectioner: Jose Nestor Pekerman (Argentina, din ianuarie 2012)

Principalele cluburi: Atletico Nacional Medellin, Millonarios Bogota, Independiente Santa Fe, Atletico Junior Barranquilla, Deportivo Cali

Vedete: Radamel Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado

Calificare: locul 4 in preliminariile din America de Sud, dupa Brazilia, Uruguay si Argentina

Echipa-tip: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Murillo - C. Sanchez, Uribe, James Rodriguez - Cuadrado, Falcao, Muriel



Lotul de jucatori:





JAPONIA

Palmares

Cupa Mondiala: optimi de finala in 2002, 2010; a 6-a participare

Cupa Asiei pe Natiuni: campioana in 1992, 2000, 2004, 2011

Cupa Confederatiilor: finalista in 2001

Clasamentul FIFA: locul 61

Supranume: Samuraii albastri

Selectioner: Akira Nishino (din aprilie)

Presedintele federatiei: Kozo Tashima

Numar de jucatori legitimati: 915.306 in 2017

Principalele cluburi: FC Tokyo, Urawa Red Diamonds, Kashima Antlers, Vissel Kobe

Vedete: Shinji Kagawa, Yuto Nagatomo, Keisuke Honda

Calificare: a castigat grupa sa in ultima faza a preliminariilor asiatice, urmata de Arabia Saudita

Echipa-tip: Kawashima - H. Sakai, Shoji, Yoshida, Nagatomo - Yamaguchi, Hasebe - Haraguchi, Kagawa, Honda - Osako



Lotul de jucatori: