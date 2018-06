Cupa Mondiala 2018: Prezentarea echipelor din Grupa B - Portugalia, Spania, Maroc, Iran

Prezentarea echipelor din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Portugalia, Spania, Maroc, Iran.

PORTUGALIA

Palmares:

Cupa Mondiala: locul 3 in 1966, locul 4 in 2006; a 7-a participare

EURO: campioana in 2016, finalista in 2004, semifinalista in 1984, 2000 si 2012

Cupa Confederatiilor: locul 3 in 2017

Jocurile Olimpice: locul 4 in 1996

Clasamentul FIFA: locul 4

Supranume: Seleccao

Selectioner: Fernando Santos (din septembrie 2014)

Presedintele federatiei: Fernando Gomes (din decembrie 2011)

Numar de jucatori legitimati: 140.000, la finalul sezonului 2016/2017

Principalele cluburi: Benfica, FC Porto, Sporting Lisabona

Vedete: Cristiano Ronaldo, Pepe, William Carvalho

Calificare: primul loc in Grupa B, cu noua victorii si o infrangere

Echipa-tip: Rui Patricio - Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario - André Silva, Ronaldo



Lotul de jucatori:



SPANIA

Palmares:

Cupa Mondiala: campioana in 2010, locul 4 in 1950, a 15-a participare

EURO: campioana in 1964, 2008, 2012, finalista in 1984

Cupa Confederatiilor: finalista in 2013, locul 3 in 2009

Jocurile Olimpice: campioana in 1992, finalista in 1920, 2000

Clasamentul FIFA: locul 10

Supranume: La Roja

Selectioner: Julen Lopetegui (din 2016)

Presedintele federatiei: Luis Rubiales (din mai 2018)

Numar de jucatori legitimati: 1.027.907 (in 2017)

Principalele cluburi: Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla FC, Valencia CF

Vedete: Andres Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Pique

Calificare: primul loc in Grupa G (9 victorii, 1 egal)

Echipa-tip: De Gea - Dani Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba - Koke (Thiago Alcantara), Busquets, Iniesta - David Silva, Diego Costa, Isco



Lotul de jucatori:



MAROC

Palmares:

Cupa Mondiala: prima echipa africana calificata in optimile de finala in 1986; a 5-a participare

Cupa Africii pe Natiuni: campioana in 1976, finalista in 2004

Campionatul Africii pe Natiuni: campioana in 2018

Clasamentul FIFA: locul 41

Supranume: Leii din Atlas

Selectioner: Herve Renard (Franta, din februarie 2016)

Presedintele federatiei: Fouzi Lakjaa

Numar de jucatori legitimati: 70.000

Principalele cluburi: Wydad Casablanca, Raja Casablanca, FAR Rabat

Vedete: Mehdi Benatia, Younes Belhanda, Karim El Ahmadi

Calificare: primul loc in Grupa C a preliminariilor africane, inaintea Cote d'Ivoire

Echipa-tip: El Kajoui - Benatia, Dirar, Saiss, Mendyl - El Ahmadi, Boussoufa, N. Amrabat - Ziyech, Belhanda, Boutaib



Lotul de jucatori:



IRAN

Palmares:

Cupa Mondiala: a cincea participare

Cupa Asiei pe Natiuni: campioana in 1968, 1972, 1976

Clasament FIFA: locul 37

Supranume: Melli

Selectioner: Carlos Queiroz (Portugalia, din 2011)

Presedintele federatiei: Mehdi Taj

Principalele cluburi: Persepolis, Sepahan, Esteghlal

Vedete: Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, Saeid Ezatolahi

Calificare: primul loc in grupa din ultima faza a preliminariilor asiatice, urmata de Coreea de Sud

Echipa-tip: Beiranvand - Mohammadi, M. Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian - Karimi, Ezatolahi, Haji Safi - Taremi, Azmoun, Jahanbakhsh.



Lotul de jucatori: