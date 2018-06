Cupa Mondiala 2018: Prezentarea echipelor din Grupa A - Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay

Prezentarea echipelor din Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay.

RUSIA

Palmares

Cupa Mondiala: semifinalista in 1966 (URSS), a 10-a participare (dintre care 7 ca URSS)

EURO: campioana in 1960 (URSS), finalista in 1964, 1972, 1988 (URSS), semifinalista in 2008

Jocurile Olimpice: campioana in 1956, 1988 (ca URSS)

Clasamentul FIFA: locul 70

Supranume: Sbornaia

Selectioner: Stanislav Cercesov (din august 2016)

Presedintele federatiei (interimar): Aleksandr Alaiev

Numar de jucatori legitimati: peste 2 milioane

Principalele cluburi: Zenit Sankt Petersburg, TSKA Moscova, Spartak Moscova, Lokomotiv Moscova

Vedete: Igor Akinfeev, Fedor Smolov, Aleksei Miranciuk

Calificare: ca echipa a tarii gazda

Echipa tip: Akinfeev - Mario Fernandes, Granat, Ignasevici, Kudriasov - Samedov, Jirkov - Zobnin, Golovin, Dzagoev - Smolov



Lotul de jucatori:



ARABIA SAUDITA

Palmares

Cupa Mondiala: optimi de finala in 1994; a cincea participare

Cupa Asiei pe Natiuni: campioana in 1984, 1988 si 1996

Cupa Confederatiilor: finalista in 1992

Clasament FIFA: locul 67

Supranume: Soimii verzi

Selectioner: argentinianul Juan Antonio Pizzi (din noiembrie 2017)

Presedintele federatiei: Adel Ezzat

Numar de jucatori legitimati: circa 15.000

Principalele cluburi: Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr

Vedete: Fahad Mawallad, Yahya Al Shehri, Taisir Al Jassim

Calificare: a terminat pe locul al doilea in grupa sa din ultima faza a preliminariilor asiatice, dupa Japonia

Echipa-tip: Al-Muayouf - Al-Shahrani, Os. Hawsawi, M. Hawsawi, Al-Harbi - Otayf, Al-Shehri, Al Jassam, Al-Faraj, Al-Muwallad - Al-Sahlawi.



Lotul de jucatori:



EGIPT

Palmares:

Cupa Mondiala: prima participare a unei echipe africane, la editia din 1934; a treia participare

Cupa Africii pe Natiuni: campioana in 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010

Cupa Confederatiilor: 2 participari (1999, 2009)

Clasamentul FIFA: locul 45

Supranume: Faraonii

Selectioner: Hector Cuper (Argentina, din 2015)

Presedintele federatiei: Hany Abou Rida

Principalele cluburi: Al-Ahly, Zamalek, Ismaily, Al Masry

Vedete: Mohamed Salah, Essam El Hadary, Mohamed Elneny

Calificare: a castigat Grupa E a preliminariilor africane, din care au mai facut parte Uganda, Ghana si Congo

Echipa-tip: El Hadary - Fathi, Hegazi, Abdelshafy, Gabr - Elneny, Hamed, Said, Trezeguet - Salah, Mohsen.



Lotul de jucatori:



URUGUAY

Palmares:

Cupa Mondiala: campioana in 1930 si 1950; locul patru in 1954, 1970, 2010; a 13-a participare

Copa America: castigatoare de 15 ori ( 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011)

Cupa Confederatiilor: locul 4 in 1997 si 2013

Jocurile Olimpice: campioana in 1924 si 1928

Clasamentul FIFA: locul 14

Supranume: Celestii

Selectioner: Oscar Washington Tabarez (din 2006)

Presedintele federatiei: Wilmar Valdes

Principalele cluburi: Nacional, Penarol

Vedete: Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin

Calificare: locul al doilea in preliminariile sud-americane, dupa Brazilia

Echipa-tip: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres - Nandez, Bentancur, Vecino, C. Rodriguez - L. Suarez, Cavani



Lotul de jucatori: