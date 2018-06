Cupa Mondiala 2018: Prezentarea echipelor din Grupa C - Franta, Australia, Peru, Danemarca

Prezentarea echipelor din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Franta, Australia, Peru, Danemarca.

FRANTA

Palmares:

Cupa Mondiala: campioana in 1998, finalista in 2006, locul 3 in 1958, 1986, a 15-a participare

EURO: campioana in 1984 si 2000, finalista in 2016, semifinalista in 1996

Cupa Confederatiilor: campioana in 2001 si 2003

Jocurile Olimpice: campioana in 1984

Clasamentul FIFA: 7

Supranume: Les Bleus

Selectioner: Didier Deschamps (din iulie 2012)

Presedintele federatiei: Noel Le Graet

Numar de jucatori legitimati: peste 2 milioane

Principalele cluburi: Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Olympique Marseille, AS Monaco

Vedete: Antoine Griezmann, Paul Pogba, Olivier Giroud

Calificare: a castigat Grupa A a preliminariilor europene, urmata de Suedia si Olanda

Echipa-tip: Lloris - Sidibe, Varane, Umtiti, B. Mendy - P. Pogba, Kante, Matuidi - Griezmann - Mbappe, Giroud



Lotul de jucatori:



AUSTRALIA

Palmares:

Cupa Mondiala: optimi de finala in 2006; a 5-a participare

Cupa Asiei pe Natiuni: campioana in 2015

Cupa Oceaniei pe Natiuni: campioana in 1980, 1996, 2000, 2004

Cupa Confederatiilor: finalista in 1997

Clasamentul FIFA: locul 36

Supranume: Socceroos

Selectioner: Bert van Marwijk (Olanda, din ianuarie)

Presedintele federatiei: Steven Lowy

Principalele cluburi: Sydney FC, Melbourne Victory

Vedete: Tim Cahill, Mile Jedinak, Mathew Leckie

Calificare: a castigat barajul intercontinental cu Honduras

Echipa-tip: Ryan - Behich, Degenek, Milligan, Wright - Luongo, Jedinak, Mooy - Leckie, Juric, Rogic.



Lotul de jucatori:



PERU

Palmares:

Cupa Mondiala: sferturi de finala in 1970; a 5-a participare

Copa America: campioana in 1939 si 1975

Clasamentul FIFA: 11

Supranume: Los Incas

Selectioner: Ricardo Gareca (Argentina, din martie 2015)

Presedintele federatiei: Edwin Oviedo

Principalele cluburi: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Real Garcilaso

Vedete: Paolo Guerrero, Jefferson Farfan, Renato Tapia

Calificare: locul 5 in preliminariile sud-americane, a castigat barajul intercontinental cu Noua Zeelanda (0-0, 2-0)

Echipa-tip: Gallese - Advincula, A. Rodriguez, C. Ramos, Trauco - Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores (Farfan) - Guerrero



Lotul de jucatori:



DANEMARCA



Palmares:

Cupa Mondiala: sferturi de finala in 1998; a cincea participare

EURO: campioana in 1992, semifinalista in 1984

Clasamentul FIFA: locul 12

Supranume: De Rod-Hvide

Selectioner: Age Hareide (Norvegia, din martie 2016)

Presedintele federatiei: Jesper Moller

Numar de jucatori legitimati: 366.000

Principalele cluburi: FC Copenhaga, Brondby, FC Midtjylland

Vedete: Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjaer

Calificare: locul 2 in Grupa E, dupa Polonia, dar inaintea Muntenegrului si Romaniei; victorie la baraj cu Irlanda (5-1, 0-0)

Echipa-tip: K. Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger - Delaney, Kvist, Eriksen - Y. Poulsen, N. Jorgensen, Sisto



Lotul de jucatori: