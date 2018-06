Cupa Mondiala 2018. Cele 12 stadioane pe care se joaca la Mondial. Rusii au investit 11 MILIARDE de dolari

Meciurile celei de-a 21-a editii a Cupei Mondiale de fotbal (14 iunie - 15 iulie 2018) se vor disputa pe 12 stadioane din 11 orase din Federatia Rusa, toate in partea europeana, pentru a se reduce timpul de calatorie pentru echipele participante.

Initial, s-au propus de catre organizatori 16 arene de fotbal din 13 orase. Lista finala a stadioanelor a fost anuntata la 29 septembrie 2012. Acestea sunt: Lujniki si Otkritie (Spartak) din Moscova, Ekaterinburg Arena, Arena Baltika din Kaliningrad, Volgograd Arena, Stadionul Fist din Soci, Kazan Arena, Stadionul din Nijnii Novgorod, Samara Arena, Rostov Arena, Stadionul din Sankt Petersburg si Mordovia Arena din Saransk.

Potrivit agentiei de presa DPA, tara gazda a construit si a modernizat arenele de fotbal pentru Cupa Mondiala 2018 cu un buget de aproximativ 11 miliarde de dolari.

Capitala Rusiei, Moscova, cel mai mare oras al tarii, cu o populatie de peste 13 milioane de locuitori, va gazdui meciuri de la Cupa Mondiala pe doua stadioane: Lujniki si Otkritie (Spartak).

Vezi si: PROGRAM COMPLET CUPA MONDIALA 2018

Stadionul Lujniki va deschide Cupa Mondiala si va gazdui inclusiv finala. Are o capacitate de 80.000 de locuri, potrivit site-ului www.fifa.com/worldcup. A fost inaugurat la Spartachiada din 1956 si a fost reconstruit incepand cu 2013. A mai fost renovat in perioada 2001-2004. Gazduieste meciurile echipei nationale de fotbal a Rusiei. A fost principala arena a Olimpiadei de vara din 1980, a gazduit Campionatele Mondiale de atletism din 2013, finala Cupei UEFA in 1999 si finala Ligii Campionilor din 2008. De asemenea, pe acest stadion mai joaca echipele moscovite de fotbal Spartak, TSKA si Torpedo. Meciuri gazduite la CM 2018: Rusia - Arabia Saudita (Grupa A), Germania - Mexic (Grupa F), Portugalia - Maroc (Grupa B), Danemarca - Franta (Grupa C), un meci din optimi, o semifinala si finala.

Arena Otkritie, al doilea stadion din Moscova, gazduieste meciuri ale echipei locale Spartak si ocazional meciuri ale primei reprezentative. Noul stadion al lui Spartak Moscova are 45.000 de locuri, a fost inaugurat in 2014 si a fost unul dintre cele patru stadioane folosite pentru Cupa Confederatiilor din 2017. Meciuri gazduite la CM 2018: Argentina - Islanda (Grupa D), Polonia - Senegal (Grupa H), Belgia - Tunisia (Grupa G), Serbia - Brazilia (Grupa E) si un meci din optimi.

Ekaterinburg Arena, din orasul rusesc cu acelasi nume, a fost construit in 1953 si a fost renovat pentru Cupa Mondiala, cand a crescut si capacitatea tribunelor la 35.000 de locuri. Stadionul este folosit de echipa FC Ural Ekaterinburg. Meciuri gazduite la CM 2018: Egipt - Uruguay (Grupa A), Franta - Peru (Grupa C), Japonia - Senegal (Grupa H) si Mexic - Suedia (Grupa F).

Arena Baltika din Kaliningrad a fost construit in perioada premergatoare Cupei Mondiale, potrivit DPA. Stadionul nou construit are o capacitate de 35.000 de locuri si pe el evolueaza clubul local Baltika. Printre cele mai vechi orase ale Rusiei, Kaliningrad este situat in regiunea cu acelasi nume care se afla in afara Rusiei continentale. Meciuri gazduite la CM 2018: Croatia - Nigeria (Grupa D), Serbia - Elvetia (Grupa E), Spania - Maroc (Grupa B) si Anglia - Belgia (Grupa G).

Kazan Arena, din orasul rusesc cu acelasi nume, a fost inaugurat in 2013 si a gazduit meciuri din Cupa Confederatiilor din 2017. Are o capacitate de 45.000 de locuri si reprezinta stadionul echipei de fotbal Rubin Kazan. Arena a fost proiectata de firma de arhitectura care a construit stadioanele Wembley si Emirates (Arsenal) din Londra, potrivit site-ului FIFA. Orasul Kazan a gazduit mai multe competitii sportive de-a lungul timpului, cum ar fi Universiada de vara din 2013, CM de natatie 2015, Cupa Confederatiilor 2017. Meciuri gazduite la CM 2018: Franta - Australia (Grupa C), Iran - Spania (Grupa B), Polonia - Columbia (Grupa H), Coreea de Sud - Germania (Grupa F), un meci din optimi si unul din sferturile de finala.

Stadionul Nijnii Novgorod, din orasul rusesc cu aceeasi denumire, a fost construit de la zero si a fost deschis oficial in aprilie 2018. Are 45.000 de locuri si va fi gazda clubului local FC Olimpiet. Nijnii Novgorod, aflat in centrul Rusiei, s-a numit Gorki in perioada sovietica, celebrul scriitor nascandu-se acolo, noteaza DPA. Meciuri gazduite la CM 2018: Suedia - Coreea de Sud (Grupa F), Argentina - Croatia (Grupa D), Anglia - Panama (Grupa G), Elvetia - Costa Rica (Grupa E), o partida din optimi si una din sferturile de finala.

Arena Zenit Sankt Petersburg este situata pe Insula Krestovski, pe locul fostului stadion Kirov, potrivit http://piterarena.com/en/history. Constructia a inceput in anul 2006. Peste 2.500 de specialisti din tari precum Rusia, Belarus, Ucraina si Austria s-au aflat simultan pe santier. Structurile de metal ale stadionului cantaresc 32 de mii de tone, cat patru turnuri Eiffel. Tribunele pot gazdui 68.000 de spectatori, capacitatea lor putand fi marita pana la 80.000. Suprafata totala a arenei este de 287.6000 mp, iar cea a zonei comerciale de 26.000 mp, conform http://piterarena.com. Meciurile gazduite la CM 2018: Maroc - Iran (Grupa B), Rusia - Egipt (Grupa A), Brazilia - Costa Rica (Grupa E), Nigeria - Argentina (Grupa D), o partida din optimi, o semifinala si finala mica.

Arena Volgograd s-a deschis publicului anul acesta, potrivit DPA. Stadionul este amplasat pe locul fostului stadion Central din Volgograd, in apropierea fluviului Volga. Are o capacitate de 45.000 de locuri, cu 2.280 de locuri in sectorul dedicat presei si 640 in loja VIP. Din punct de vedere arhitectural, impresioneaza indeosebi acoperisul, in forma de roata de bicicleta. Dupa incheierea Cupei Mondiale, va fi stadionul gazda al echipei de fotbal Rotor. Meciuri gazduite la CM 2018: Tunisia - Anglia (Grupa G), Nigeria - Islanda (Grupa D), Arabia Saudita - Egipt (Grupa A), Japonia - Polonia (Grupa H).

Arena Mordovia a fost construita special pentru Cupa Mondiala, fiind amplasata in orasul Saransk, in inima Republicii Mordovia. Are 45.000 de locuri si a fost inaugurata in aprilie 2018. Aria totala ocupata de constructie este de 122.700 de mp. Dupa competitia de anvergura internationala gazduita de Rusia in 2018, va deveni "casa" clubului FC Mordovia Saransk si cel mai mare complex sportiv si de agrement din Mordovia. Meciuri gazduite la CM 2018: Peru - Danemarca (Grupa C), Columbia - Japonia (Grupa H), Iran - Portugalia (Grupa B), Panama - Tunisia (Grupa G).





Stadionul Olimpic Fist a fost construit special pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2014, de la Soci, gazduind ceremoniile de deschidere si inchidere. Stadionul este denumit dupa Muntele Fist, care se afla in apropiere. Are o capacitate de 40.000 de locuri. Stadionul, conceput in forma unei coji de ou, a costat 603,5 milioane de dolari. In afara competitiilor internationale de nivel inalt, complexul stadionului serveste drept centru de pregatire si gazda a meciurilor echipei nationale de fotbal a Rusiei. Meciuri gazduite la CM 2018: Portugalia - Spania (Grupa B), Belgia - Panama (Grupa G), Germania - Suedia (Grupa F), Australia - Peru (Grupa C), un meci din optimi si un sfert de finala.

Arena Samara, amplasata in orasul cu acelasi nume, poate gazdui peste 44.000 de spectatori, noteaza http://www.stadiumguide.com. Stadionul este cunoscut si sub denumirea de Arena Cosmos. Inaltimea maxima a acoperisului este de 65,5 m. Initiativa construirii acestui stadion a aparut in 2010, planurile concretizandu-se in 2012, atunci cand orasul Samara a fost ales ca locatie pentru Cupa Mondiala. Lucrarile au demarat in 2014, iar meciul inaugural s-a tinut la 28 aprilie 2018. Este stadionul echipei Krilia Sovetov. Meciuri gazduite la CM 2018: Costa Rica - Serbia (Grupa E), Danemarca - Australia (Grupa C), Uruguay - Rusia (Grupa A), Senegal - Columbia (Grupa H), un meci din optimi si un sfert de finala.

Arena Rostov se afla in orasul Rostov pe Don, capitala Regiunii Rostov. Are o capacitate de 45.000 de locuri. Constructia a inceput in 2013, lucarile fiind incheiate in 2017. La sfarsitul lunii iunie 2013, in timpul lucrarilor la fundatie, au fost descoperite cinci obuze ramase din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Este stadionul clubului de fotbal FC Rostov. Meciuri gazduite la CM 2018: Brazilia - Elvetia (Grupa E), Uruguay - Arabia Saudita (Grupa A), Coreea de Sud - Mexic (Grupa F), Islanda - Croatia (Grupa D), o partida din optimi.

Vezi si: PROGRAM COMPLET CUPA MONDIALA 2018